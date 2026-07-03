Del fracaso en el Milan al reto del Nápoles: Allegri vuelve a los banquillos

Massimiliano Allegri fue anunciado este viernes como nuevo entrenador del Nápoles , apenas unas semanas después de haber sido despedido del AC Milan . El técnico italiano, de 58 años, firmó un contrato por tres temporadas para suceder a Antonio Conte, quien dejó el club tras dos campañas al frente del equipo.

Aunque Allegri es uno de los entrenadores más exitosos del fútbol italiano, con cinco títulos de Serie A y dos finales de Liga de Campeones con la Juventus, además de un Scudetto con el Milan, llega al Nápoles tras una temporada decepcionante. El conjunto rossonero terminó quinto en la Serie A y quedó fuera de la próxima Liga de Campeones, un fracaso que derivó en su destitución junto a varios integrantes de la dirección deportiva.

En su nuevo desafío encontrará un equipo consolidado por Antonio Conte y liderado en el campo por Scott McTominay. El Nápoles atraviesa uno de los mejores ciclos de su historia reciente, con dos títulos de la Serie A (2023 y 2025) y una Supercopa de Italia (2025), por lo que el principal reto de Allegri será mantener al club entre los candidatos al título.

La llegada del técnico también abre un nuevo capítulo en una Serie A marcada por numerosos cambios en los banquillos. Mientras Conte aparece como uno de los principales candidatos para asumir la selección italiana, Allegri deberá adaptarse al exigente entorno del club napolitano y a la convivencia con el presidente Aurelio De Laurentiis, conocido por su fuerte carácter. Además del Nápoles, otros equipos importantes como Milan, Atalanta, Lazio y Fiorentina también estrenarán entrenador para la próxima temporada.

FUENTE: AFP