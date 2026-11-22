El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, levanta el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas en el circuito Strip de Las Vegas, Nevada, el 21 de noviembre de 2026.

El neerlandés Max Verstappen volvió a demostrar su capacidad para competir bajo presión al conquistar este sábado su tercera victoria en las últimas cuatro ediciones del Gran Premio de Las Vegas, después de protagonizar una intensa batalla con George Russell, Kimi Antonelli y Lando Norris.

El cuatro veces campeón del mundo partió desde la pole position y tuvo que defender su liderato desde las primeras vueltas ante los constantes ataques de Russell. Ambos pilotos intercambiaron posiciones en varias ocasiones, en una carrera que registró hasta 35 cambios de liderazgo.

Fórmula 1 Verstappen saldrá desde la pole en Las Vegas tras la sanción a Antonelli

El compañero de Verstappen en Red Bull, Isack Hadjar, también llegó a colocarse segundo e incluso lideró brevemente la prueba en la novena vuelta. Sin embargo, desde el muro le pidieron en dos ocasiones que no comprometiera la posición del neerlandés y permitiera que mantuviera el control de la carrera.

Las opciones de Red Bull quedaron prácticamente en manos de Verstappen cuando Hadjar sufrió daños en el alerón delantero durante una resalida en la vuelta 26, perdiendo cualquier posibilidad de luchar por los primeros puestos.

Russell, por su parte, retrocedió hasta la cuarta posición en la vuelta 41, aunque consiguió recuperar terreno y regresar al podio provisional. Sin embargo, el británico terminó contra las barreras a falta de tres vueltas y cruzó la meta en la novena posición.

Antonelli también intentó desafiar al piloto de Red Bull, pero perdió terreno en la vuelta 46. Fue entonces cuando Norris se convirtió en el último aspirante a la victoria.

El neerlandés resistió la presión del británico, campeón de la temporada 2025, y consiguió abrir una ventaja decisiva en la última vuelta para asegurar el triunfo. Norris terminó segundo, mientras que el australiano Oscar Piastri completó el podio. Antonelli finalizó cuarto.

Hamilton, sancionado

La carrera también dejó complicaciones para Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo recibió una penalización de 10 segundos por abandonar la pista y obtener una ventaja en la vuelta 12.

Posteriormente, un contacto con su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, en la vuelta 38 terminó de comprometer sus opciones. Hamilton había conseguido avanzar posiciones, pero finalmente concluyó en la séptima plaza.

La batalla entre Verstappen y Russell había generado expectativas desde los entrenamientos del viernes, cuando ambos protagonizaron varios enfrentamientos que obligaron a los comisarios a citarlos para dar explicaciones.

Finalmente, Verstappen volvió a imponer su autoridad en Las Vegas con una victoria construida a base de resistencia, velocidad y capacidad para responder a cada intento de adelantamiento.