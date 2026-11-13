Raphinha descarta la idea de gestionar sus minutos con Brasil

El delantero brasileño Raphinha, número 10, celebra tras anotar durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Venezuela y Brasil, disputado en el estadio Monumental de Maturín, estado de Monagas, Venezuela, el 14 de noviembre de 2024.

SINGAPUR.- El delantero de la selección brasileña Raphinha salió al paso de las críticas recibidas por querer gestionar los minutos que disputa con la Canarinha y afirmó este viernes querer jugar el mayor tiempo posible con la pentacampeona del mundo.

"Quiero jugar todos los partidos y la mayor cantidad de minutos posible. También dije que, si mi cuerpo me lo permite, daré lo mejor de mí", declaró Raphinha en la rueda de prensa previa al amistoso que Brasil jugará este sábado contra Japón , en Singapur.

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El jugador del Barcelona, que se lesionó en las tres últimas convocatorias con Brasil, recibió muchas críticas en su país por unas declaraciones en las que dijo que el seleccionador Carlo Ancelotti tenía que gestionar sus minutos con la selección.

"Lo que quise decir es que el Míster tiene que contar conmigo en buen estado físico y disponible para representar a Brasil. Por desgracia, cuando no estamos en buena forma física, no podemos jugar ni aquí ni en el club. Esa era la intención de mis palabras", aclaró.

"No se trataba de decir en qué partidos debería jugar o no. Desde la primera vez que me puse la camiseta de la selección, siempre he dejado muy claro mi deseo de estar aquí", destacó Raphinha.

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El delantero, quien lucirá el brazalete de capitán contra Japón, reforzó su compromiso para defender la camiseta de su país.

"Nunca he renunciado a la selección, siempre he hecho todo lo que estaba en mi mano. Siempre ha sido un honor, un privilegio y nada va a cambiar", subrayó.

En este sentido, admitió su frustración por la lesión que le impidió estar en plena forma física durante el pasado Mundial.

"Personalmente, fue muy frustrante. Me veía como una pieza importante y no estaba al 100%. Había jugado pocos partidos con el Barcelona tras la lesión en el juego (amistoso) contra Francia y, en ese momento, contra Haití, se me reabrió la cicatriz de esa lesión", explicó.

El gaúcho también se refirió a las críticas que recibe la selección brasileña por su flojo rendimiento.

Afectados por las críticas

"Es la selección más grande del mundo, no tengo ninguna duda, y cargamos con el peso de toda una nación que quiere ver a la selección ganar y jugar bien. Cuando los resultados no acompañan, tenemos que rendir cuentas por ello", afirmó.

También admitió que las críticas recibidas acaban influyendo en los jugadores.

"Es difícil que las críticas no nos afecten. Somos seres humanos y, por mucho que intentemos que no nos afecten, es normal, es natural. Cualquiera en mi lugar, recibiendo tantas críticas y sabiendo que está dando lo mejor de sí mismo, se sentiría afectado", dijo.

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Raphinha también se refirió al partido de este sábado contra Japón.

"Estamos en plena reorganización y veo a los jugadores con muchas ganas. Es un partido de Mundial, un partido muy difícil. Sabemos de la calidad de Japón, pero veo a Brasil muy bien entrenado y preparado para este partido", concluyó.

Brasil jugará en Singapur los dos últimos amistosos de este año. El sábado se medirá a Japón a partir de las 10h15 GMT, mientras que el martes se enfrentará a Singapur a las 10h00 GMT.

FUENTE: AFP