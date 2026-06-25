El béisbol también fue testigo del terremoto en Venezuela: transmisión captó el momento exacto del sismo en pleno juego

Momento en el que los jugadores de Marineros y Senadores sienten el temblor

El béisbol venezolano vivió un momento que trascendió el deporte. El partido entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas, correspondiente a la Liga Mayor de Béisbol Profesional, quedó marcado por los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela cuando la transmisión en vivo captó el instante exacto en que comenzó el movimiento sísmico.

El encuentro se disputaba en el Estadio Universitario de Caracas y apenas transcurría la primera entrada cuando el temblor empezó a sentirse. En un principio, jugadores, árbitros y aficionados no percibieron lo que ocurría, pero conforme aumentó la intensidad del sismo, la reacción fue inmediata.

TRAGEDIA Más de 160 muertos y miles de desaparecidos es el saldo preliminar tras terremotos en Venezuela

Momento en el que empezó a temblar.



Estadio Universitario de Caracas. pic.twitter.com/C1USIiO6lp — Héctor A. Hernández (@hectOr_2410) June 24, 2026

El bateador Williams Cacique y el umpire principal fueron de los primeros en notar el movimiento. Segundos después, los peloteros abandonaron los dugouts y se concentraron en el centro del diamante, mientras el personal del estadio activaba los protocolos de seguridad.

Como medida preventiva, las autoridades permitieron que los aficionados descendieran desde las gradas hacia el terreno de juego para permanecer en una zona considerada más segura durante la emergencia. Las imágenes de la transmisión, que muestran la reacción de los presentes en tiempo real, se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Tras el fuerte terremoto, el encuentro entre Marineros y Senadores fue suspendido, al igual que el resto de los partidos programados para la jornada en la Liga Mayor de Béisbol Profesional.

El sismo, registrado alrededor de las 6:00 de la tarde (hora de Venezuela), sorprendió a miles de personas y convirtió un partido de béisbol en el escenario donde quedaron registradas algunas de las imágenes más impactantes del momento.