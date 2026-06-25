Trump ordena ayuda a Venezuela tras terremotos que dejan más de 1.000 muertos

WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su solidaridad con los venezolanos afectados por los dos terremotos que sacudieron el país caribeño y ofreció asistencia inmediata para atender la emergencia.
"Los primeros reportes no son buenos", dijo el mandatario estadounidense al ofrecer ayuda a Venezuela por la catástrofe
WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su solidaridad con los venezolanos afectados por los dos terremotos que sacudieron el país caribeño y ofreció asistencia inmediata para atender la emergencia.
A través de un mensaje difundido por la Casa Blanca en la red social X, Trump afirmó que Washington está preparado para colaborar en las labores de ayuda humanitaria.
“Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un número devastador de muertes. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar”, señaló el mandatario.
Trump informó que ordenó a todas las agencias de su gobierno prepararse para una rápida movilización ante la tragedia.
“Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros reportes no son buenos”, agregó.
La gobernante chavista Delcy Rodríguez informó un balance preliminar de 164 fallecidos y cientos de heridos tras los dos terremotos, pero las cifras ascendieron el viernes 26 de junio a más de 1.000 muertos y unos 50.000 desaparecidos
mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas. Las autoridades venezolanas advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas debido a la magnitud de los daños.
La oferta de ayuda de Estados Unidos se produce en medio de las históricas tensiones entre Washington y el régimen venezolano, pero en un contexto marcado por la emergencia humanitaria generada por el desastre natural.
FUENTE: Con información de Redes Sociales