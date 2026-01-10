El camino al Super Bowl se encuentra abierto para 14 equipos

Bo Nix, 10 de los Denver Broncos, observa antes del partido contra Los Angeles Chargers

Eliminados en la temporada regular los Chiefs de Kansas City, presentes en cinco de los últimos seis Super Bowls, las posibilidades están abiertas para los 14 equipos clasificados a los playoffs de la NFL .

Los principales candidatos para conquistar el título máximo de la liga son los Broncos de Denver y los Seahawks de Seattle, que terminaron como líderes en las conferencias Americana y Nacional, respectivamente, con récord 14-3.

Gracias a ello, ambos equipos tienen libre en la primera jornada de los playoffs, llamada la Ronda de Comodines, que se disputará sábado, domingo y lunes con seis partidos en total.

Recién en la siguiente etapa, la Ronda Divisional, los Broncos y los Seahawks entrarán en acción contra los vencedores de sus respectivas llaves.

Conferencia Americana

Los Broncos son dirigidos por Sean Payton, quien entrenó a los Saints de Nueva Orleans y los condujo a la conquista del Super Bowl con una victoria sobre los Colts de Indianápolis, el 2010 en Miami.

La trayectoria de Payton quedó manchada, sin embargo, porque más adelante los jugadores de la defensiva de los Saints fueron sancionados por juntar dinero entre ellos para premiar a sus compañeros que lesionaban a los jugadores rivales importantes.

Payton fue suspendido toda la temporada del 2012 en la NFL.

En esta oportunidad, los Broncos tendrán la ventaja de campo en los playoffs y eso es muy importante pues Denver es un lugar con altura y eso no solo afecta la parte física de los jugadores sino también la trayectoria del ovoide.

Los Patriots de Nueva Inglaterra asoman como el principal enemigo. Tienen igual récord y además han encontrado su quarterback ideal en Drake Maye después de haber estado 20 años en la cumbre gracias a que tuvieron a Tom Brady, quien les dio seis títulos de Super Bowl.

Una incógnita resulta los Jaguars de Jacksonville (13-4), que vienen de cumplir una campaña regular estupenda.

Los Buffalo Bills (12-5), por su parte, se estrellaron siempre contra los Chiefs y en esta oportunidad cuando Kansas City quedó eliminado se han mostrado irregulares. Tienen un quarterback de lujo como Josh Allen y si está encendido pueden hacer algo positivo.

No hay que olvidar que los Bills fueron cinco años consecutivos campeones de la División Este, pero en esta oportunidad fueron destronados por los Patriots.

Los Texans (12-5) tienen una de las mejores defensas de la liga y muchos afirman que las defensas son las que ganan campeonatos.

Por su parte, los Steelers (10-7) entraron a los playoffs gracias a que en el último segundo de juego, los Ravens de Baltimore fallaron un gol de campo que les hubiese dado el triunfo. De todos modos, con un quarterback tan experimentado como Aaron Rogers, Pittsburgh puede aspirar a grandes cosas.

Conferencia Nacional

Los Seattle también cuentan con una defensiva que es un bastión, y por eso terminaron al tope de su conferencia.

La batalla será muy brava, sin embargo. El campeón reinante del Super Bowl, los Eagles (11-6), es uno de los equipos más parejos de la NFL y su quarterback Jalen Hurts es una garantía en la cancha.

Aunque Philadelphia no tuvo una temporada regular dominante es un equipo que sabe reponerse ante la adversidad y tiene gran experiencia en estas instancias de ganar o morir.

Los Rams (12-5) también serán muy peligrosos, al igual que unos Bears de Chicago (11-6), quienes después de muchos años aparecen con un equipo competitivo.

Con menos opción se encuentran los Packers de Green Bay (9-7), un equipo histórico, y los Panthers de Carolina (8-9), los únicos equipos entre los 14 de los playoffs que en la temporada regular no alcanzaron el doble dígito en triunfos.

Los Panthers, además, se convirtieron en el único escuadrón este año que pasó a la postemporada con récord perdedor, una situación que a veces se produce en la NFL con los campeones divisionales.

Ronda de Comodines

Enero

Fecha Hora Partido

Sábado 10 4:30 p.m. Los Ángeles Rams (12-5) vs. Carolina Panthers (8-9)

Sábado 10 8 p.m. Green Bay Packers (9-7) vs. Chicago Bears (11-6)

Domingo 11 1 p.m. Buffalo Bills (12-5) vs. Jacksonville Jaguars (13-4)

Domingo 11 4:30 p.m. San Francisco 49ers (12-5) vs. Philadelphia Eagles (11-6)

Domingo 11 8 p.m. Los Angeles Chargers (11-6) vs. New England Patriots (14-3)

Lunes 12 8:15 p.m. Houston Texans (12-5) vs. Pittsburgh Steelers (10-7)