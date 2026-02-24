martes 24  de  febrero 2026
FÚTBOL

Responsables de seguridad del Mundial 2026 advierten de retrasos en financiación

El retraso afecta en particular a las actividades de coordinación e intercambio de información y las medidas de protección contra drones en el Mundial

Compañías de seguridad como Ruhe Security se preparan para alquilar autos blindados para fanáticos VIP en México durante el Mundial de 2026.

Compañías de seguridad como Ruhe Security se preparan para alquilar autos blindados para fanáticos VIP en México durante el Mundial de 2026.

CARL DE SOUZA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Varios responsables de la seguridad del Mundial 2026 en Estados Unidos expresaron este martes su inquietud por los retrasos en la financiación federal de las medidas de protección del mayor evento deportivo global.

En 2025, el Congreso estadounidense aprobó un paquete de 625 millones de dólares para financiar medidas de seguridad, así como 500 millones para la protección antidrones, de la Copa del Mundo que Estados Unidos albergará junto a México y Canadá desde el 11 de junio al 19 de julio.

Lee además
El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.
FÚTBOL

Messi y el Inter Miami encabezan historias futboleras del continente en los meses previos al Mundial
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Presidente de la FIFA asegura que todo el Mundial se jugará con "entradas agotadas"

Una parte de esa partida aún no ha sido desembolsada, advirtieron oficiales de seguridad ante el Congreso.

"Cuando se aplazan los desembolsos, eso no solo afecta a los presupuestos locales, también descarrila los proyectos de prioridad nacional que deben impedir amenazas importantes", afirmó Mike Sena, presidente de la Asociación Nacional de Centros de Fusión (NFCA), que coordina el intercambio de información de seguridad nacional entre las agencias federales y las autoridades locales.

Gianni Infantino y Donald Trump.jpg
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izquierda), y el máximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia en Doha, el 14 de mayo de 2025.

"Ya nos enfrentamos a numerosos retrasos y no sabemos si recibiremos estos fondos, ni cuándo, para poder continuar nuestras operaciones", añadió durante una audiencia en la Cámara de Representantes del Congreso.

El retraso afecta en particular a las actividades de coordinación e intercambio de información y las medidas de protección contra drones.

"Un ciberataque contra la red eléctrica, el agua o el transporte (...) provocaría una catarata de fallos que desbordarían a los servicios de emergencia", advirtió Sena.

En cuanto a objetos voladores no tripulados, la gran cantidad de lugares (estadios, áreas de reunión de aficionados) "hace que no tengamos suficiente personal formado ni equipamiento para poner en marcha contramedidas", admitió.

Caso de Miami

También faltan 70 millones de dólares en el presupuesto de Miami, explicó Ray Martinez, jefe de operaciones del comité organizador en esta ciudad del estado de Florida.

Miami acoge siete encuentros y un "Fan Festival" que espera reunir a varios cientos de miles de personas durante 23 días.

Si la suma no se libera en un plazo de 30 días, "empezaremos a tomar decisiones difíciles, primero con el Fan Festival (...) que estará en peligro", advirtió.

En Kansas City sus servicios todavía no cuentan con un presupuesto operativo para la seguridad del Mundial, aseguró Joseph Mabin, subjefe de la policía de esta ciudad de Misuri.

La ciudad más pequeña de las dieciséis sedes del Mundial, Kansas City albergará seis partidos del torneo y los campamentos base de cuatro selecciones, entre ellas Argentina, la vigente campeona del mundo.

Los agentes "necesitan garantías de que se les reembolsarán las horas extra, así como los gastos de viaje y alojamiento", demandó Mabin.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Zinedine Zidane será el nuevo seleccionador de Francia tras el Mundial

UEFA suspende provisionalmente a Gianluca Prestianni tras denuncia de Vinicius

Presidenta de México asegura que "no hay ningún riesgo" para que Guadalajara sea sede del Mundial

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
Política

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

Te puede interesar

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Crimen de Estado

EEUU promete presionar a régimen cubano 30 años después de la masacre de Hermanos al Rescate

Una mujer trata de limpiar la nieve para poder sacar su auto dentro de la nieve en Massachusetts.
CLIMA

Tormenta de nieve causa serias afectaciones en el noreste de EEUU

Miami Beach, Florida, playa llena de turistas.
PRINCIPAL INDUSTRIA

Ron DeSantis anuncia récord histórico de turistas en Florida con 143.3 millones en 2025

Consumidores en un Walmart de Nueva Jersey.
ENCUESTA

Aumenta confianza de consumidores que se mantiene en un rango alto