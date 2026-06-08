El Deportivo: Antonelli domina Mónaco, Yamal brilla en LaLiga, Zverev conquista París y Florentino sigue al mando

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, ganador del Gran Premio de Fórmula 1, celebra en el podio tras competir en el circuito urbano de Mónaco, el 7 de junio de 2026.

El deporte internacional vivió un fin de semana cargado de acontecimientos que marcaron el rumbo de varias de las principales disciplinas del mundo. Desde la confirmación de una nueva estrella en la Fórmula 1 hasta la consagración de un campeón inédito en Roland Garros, pasando por el reconocimiento a una de las grandes joyas del fútbol europeo y la continuidad de una figura histórica en los despachos del Real Madrid, estos fueron algunos de los hechos más destacados de las últimas horas.

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026 parece tener un dueño absoluto, y apenas tiene 19 años. Kimi Antonelli volvió a dar un golpe de autoridad incontestable al adueñarse de las míticas calles de Montecarlo. El piloto italiano de Mercedes largó desde la pole position y no cedió el liderato en ninguna de las 78 vueltas de la competencia, ratificando un ritmo demoledor que lo aleja de forma masiva en la tabla de pilotos.

Fórmula 1 Kimi Antonelli conquista la pole en Mónaco y refuerza su liderato en la Fórmula 1

Fórmula 1 Antonelli no para y se adueña de Mónaco también

Con esta victoria, Antonelli rompe un récord de precocidad al transformarse en el ganador más joven de la historia del Gran Premio de Mónaco.

Lamine Yamal, elegido Jugador del Año de LaLiga tras guiar al Barcelona al título

El joven delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue reconocido este viernes como el Jugador de la Temporada 2025-26 de LaLiga, un premio que confirma su consolidación como una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

A pesar de perderse buena parte de la primera mitad de la campaña debido a problemas físicos en la zona de la ingle, el atacante azulgrana firmó una temporada sobresaliente, siendo decisivo en la conquista del campeonato por parte del conjunto dirigido por Hansi Flick.

Alexander Zverev conquista Roland Garros 2026 y logra el primer Grand Slam de su carrera

Alexander Zverev ya no tendrá que cargar con la etiqueta de ser uno de los mejores tenistas sin un título de Grand Slam. El alemán conquistó este domingo Roland Garros 2026 al derrotar al italiano Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en una intensa final disputada en la cancha Philippe-Chatrier.

Tras más de cuatro horas de batalla sobre la arcilla parisina, Zverev selló el triunfo cuando Cobolli falló un remate en el segundo punto de campeonato. El alemán cayó de espaldas sobre la tierra batida y rompió en llanto, consciente de que acababa de cumplir el gran objetivo de su carrera.

Florentino Pérez gana las elecciones del Real Madrid y seguirá como presidente hasta 2030

Florentino Pérez continuará al frente del Real Madrid durante cuatro años más después de imponerse en las elecciones presidenciales celebradas este domingo, consolidando así una de las etapas más influyentes en la historia del club blanco.

El veterano dirigente, de 79 años, derrotó al empresario Enrique Riquelme y aseguró un nuevo mandato que se extenderá hasta 2030. Aunque el club todavía no ha hecho públicos los resultados oficiales de la votación, la televisión oficial del Real Madrid confirmó la victoria de Pérez pocas horas después del cierre de las urnas.

El fin de semana dejó señales claras sobre el presente y el futuro del deporte mundial. Antonelli continúa construyendo una campaña histórica en la Fórmula 1, Yamal reafirma su estatus como una de las figuras emergentes más importantes del fútbol, Zverev alcanzó finalmente la cima del tenis y Florentino Pérez mantendrá el liderazgo institucional del Real Madrid en una nueva etapa. Cuatro historias diferentes que marcaron la agenda deportiva internacional.