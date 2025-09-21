domingo 21  de  septiembre 2025
Verstappen arrasa en Bakú y logra su segunda victoria consecutiva

Max Verstappen confirmó su gran estado de forma en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 con una actuación impecable

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra en el parque cerrado tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la Ciudad de Bakú, en Bakú, el 21 de septiembre de 2025.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra en el parque cerrado tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la Ciudad de Bakú, en Bakú, el 21 de septiembre de 2025.

Ozan KOSE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Max Verstappen confirmó su gran estado de forma en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 con una actuación impecable que le permitió llevarse la victoria en las calles de Bakú.

El piloto neerlandés de Red Bull no solo dominó de principio a fin, sino que además firmó un Grand Chelem (pole, vuelta rápida y victoria liderando todas las vueltas), demostrando un ritmo inalcanzable para sus rivales.

Se trata de su segunda victoria consecutiva, tras la conseguida en la cita anterior, con lo que empieza a recuperar terreno en el campeonato luego de un inicio de curso irregular.

George Russell (Mercedes) finalizó segundo, aprovechando la estrategia para superar a Carlos Sainz, que de todos modos logró un resultado histórico: el madrileño consiguió su primer podio con Williams, acabando tercero y rompiendo una racha de seis grandes premios sin puntuar.

La carrera estuvo marcada por la salida accidentada de Oscar Piastri, que abandonó en la primera vuelta, y por intensas batallas en la zona media, donde Norris, Hamilton, Tsunoda y Lawson protagonizaron adelantamientos al límite hasta las últimas vueltas.

Con este triunfo, Verstappen reafirma que aún tiene mucho que decir en el campeonato, mientras que Sainz y Williams celebran un podio que parecía impensable hace apenas unas semanas.

