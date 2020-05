“Estamos comprometidos con el Everton para hacernos cargo de su camiseta. Ya se pusieron en contacto conmigo y ya me han ofrecido diseños con todo el logotipo de Swissx en azul, algo que no me gusta, pero se verá bien”, indicó.

Cuestionado acerca de las implicaciones que puede tener para un equipo de fútbol estar ligado a una sustancia considerada hasta hace muy poco como droga, el empresario griego señaló que, por encima de esa etiqueta adjudicada a su producto, posee propiedades medicinales.

“No es una marca de marihuana, es una marca de CBD (Cannabidiol) basada en la salud, no en la diversión. La UFC (Ultimate Fighting Championship) y otras ligas deportivas importantes lo aceptan”, enfatizó.

El objetivo de Swissx es reemplazar a SportPesa, anterior patrocinador del Everton que debido a un cambio de planes comerciales decidió no renovar su contrato con el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti y que marcha en el lugar 12 de la clasificación general.

