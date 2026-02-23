José Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después… pero sancionado y lejos del banquillo ante el Real Madrid

El árbitro francés Francois Letexier muestra una tarjeta roja al entrenador portugués del SL Benfica, José Mourinho, durante el partido de fútbol de ida de la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio da Luz de Lisboa el 17 de febrero de 2026.

José Mourinho regresará al Santiago Bernabéu casi 13 años después de su salida del Real Madrid , pero una expulsión con Benfica le impedirá dirigir desde el banquillo.

El esperado reencuentro del técnico portugués con el madridismo tendrá un giro inesperado. Casi 13 años después de su salida del Real Madrid CF, Mourinho volverá al Santiago Bernabéu sin protagonismo en el campo: su expulsión reciente en Da Luz le impedirá sentarse en el banquillo y comparecer en rueda de prensa.

Acostumbrado a ser el foco mediático, el entrenador del SL Benfica vivirá su regreso desde un segundo plano, posiblemente ubicado en un palco acristalado o incluso siguiendo el partido desde el hotel de concentración mientras se comunica con su cuerpo técnico.

Un reencuentro cargado de historia con el madridismo

El 1 de junio de 2013 marcó el último día de Mourinho como entrenador madridista. Su etapa dejó una huella profunda y polarizante: el respaldo incondicional de una parte de la afición y críticas de otro sector cansado de las polémicas.

Durante aquellos años, figuras como Álvaro Arbeloa defendieron públicamente su legado, destacando el sacrificio del técnico y su papel en la reconstrucción del equipo en plena hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola.

Su despedida llegó en un ambiente cargado de tensión interna, con decisiones controvertidas como dejar fuera a Iker Casillas, símbolo del vestuario y uno de los episodios más recordados de su última etapa.

Títulos, polémicas y el germen de una era dorada

En sus tres temporadas al frente del Real Madrid, Mourinho dirigió 178 partidos con 128 victorias y conquistó tres títulos: la Copa del Rey 2011, LaLiga 2011-12 —la de los 100 puntos y 121 goles— y la Supercopa de España 2012.

Aunque se quedó a las puertas de la Champions League con tres semifinales consecutivas, muchos consideran que sentó las bases del posterior dominio europeo del club blanco.

La expulsión en Da Luz cambia el guion del regreso

El técnico portugués fue expulsado tras reclamar una segunda amarilla para Vinícius Júnior durante el partido en Lisboa. Sus declaraciones posteriores sobre la celebración del brasileño y el contexto del caso de racismo generaron nuevas críticas, reavivando el debate sobre su estilo y personalidad.

Como consecuencia, el Benfica confirmó que Mourinho no comparecerá ante la prensa y el Real Madrid espera la comunicación oficial para definir dónde seguirá el encuentro dentro del estadio.

Un retorno sin protagonismo… pero cargado de simbolismo

Lo que parecía un regreso lleno de focos y emoción se transformó en una escena distinta: Mourinho estará presente, pero lejos del césped y del ruido mediático que siempre lo acompañó. Aun así, casi 4.652 días después de su última aparición en el Bernabéu como técnico blanco, su nombre volverá a resonar en la megafonía, recordando una de las etapas más intensas de la historia reciente del club.