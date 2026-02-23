lunes 23  de  febrero 2026
Fútbol

José Mourinho vuelve al Bernabéu 13 años después… pero sancionado y lejos del banquillo ante el Real Madrid

José Mourinho regresará al Santiago Bernabéu casi 13 años después de su salida del Real Madrid, pero una expulsión con Benfica le impedirá dirigir desde el banquillo

El árbitro francés Francois Letexier muestra una tarjeta roja al entrenador portugués del SL Benfica, José Mourinho, durante el partido de fútbol de ida de la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio da Luz de Lisboa el 17 de febrero de 2026.&nbsp;

El árbitro francés Francois Letexier muestra una tarjeta roja al entrenador portugués del SL Benfica, José Mourinho, durante el partido de fútbol de ida de la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF en el Estadio da Luz de Lisboa el 17 de febrero de 2026. 

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

José Mourinho regresará al Santiago Bernabéu casi 13 años después de su salida del Real Madrid, pero una expulsión con Benfica le impedirá dirigir desde el banquillo.

El esperado reencuentro del técnico portugués con el madridismo tendrá un giro inesperado. Casi 13 años después de su salida del Real Madrid CF, Mourinho volverá al Santiago Bernabéu sin protagonismo en el campo: su expulsión reciente en Da Luz le impedirá sentarse en el banquillo y comparecer en rueda de prensa.

Lee además
El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026. 
Fútbol

José Mourinho enfría rumores con el Real Madrid antes del duelo de Champions: “Sí, puedo decir que no”
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre su club y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 4 de octubre de 2025. 
FÚTBOL

Real Madrid vuelve a hacerle frente a Mourinho en la repesca de la Champions

Acostumbrado a ser el foco mediático, el entrenador del SL Benfica vivirá su regreso desde un segundo plano, posiblemente ubicado en un palco acristalado o incluso siguiendo el partido desde el hotel de concentración mientras se comunica con su cuerpo técnico.

Un reencuentro cargado de historia con el madridismo

El 1 de junio de 2013 marcó el último día de Mourinho como entrenador madridista. Su etapa dejó una huella profunda y polarizante: el respaldo incondicional de una parte de la afición y críticas de otro sector cansado de las polémicas.

Durante aquellos años, figuras como Álvaro Arbeloa defendieron públicamente su legado, destacando el sacrificio del técnico y su papel en la reconstrucción del equipo en plena hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola.

Su despedida llegó en un ambiente cargado de tensión interna, con decisiones controvertidas como dejar fuera a Iker Casillas, símbolo del vestuario y uno de los episodios más recordados de su última etapa.

Títulos, polémicas y el germen de una era dorada

En sus tres temporadas al frente del Real Madrid, Mourinho dirigió 178 partidos con 128 victorias y conquistó tres títulos: la Copa del Rey 2011, LaLiga 2011-12 —la de los 100 puntos y 121 goles— y la Supercopa de España 2012.

Aunque se quedó a las puertas de la Champions League con tres semifinales consecutivas, muchos consideran que sentó las bases del posterior dominio europeo del club blanco.

La expulsión en Da Luz cambia el guion del regreso

El técnico portugués fue expulsado tras reclamar una segunda amarilla para Vinícius Júnior durante el partido en Lisboa. Sus declaraciones posteriores sobre la celebración del brasileño y el contexto del caso de racismo generaron nuevas críticas, reavivando el debate sobre su estilo y personalidad.

Como consecuencia, el Benfica confirmó que Mourinho no comparecerá ante la prensa y el Real Madrid espera la comunicación oficial para definir dónde seguirá el encuentro dentro del estadio.

Un retorno sin protagonismo… pero cargado de simbolismo

Lo que parecía un regreso lleno de focos y emoción se transformó en una escena distinta: Mourinho estará presente, pero lejos del césped y del ruido mediático que siempre lo acompañó. Aun así, casi 4.652 días después de su última aparición en el Bernabéu como técnico blanco, su nombre volverá a resonar en la megafonía, recordando una de las etapas más intensas de la historia reciente del club.

Temas
Te puede interesar

LeBron James alcanza una marca histórica de 43.000 puntos en la NBA

Investigan abusos racistas contra jugadores de la Premier League tras un “fin de semana vergonzoso”

El Deportivo: Barcelona vence al Levante y aprovecha tropiezo del Madrid para volver a ser líder

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.
INCINERADOR

Comisión de Miami-Dade ordena negociar planta de basura y energía sin "royalties" perpetuos

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio, la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, el director de cine estadounidense Paul Thomas Anderson, la productora de cine estadounidense Sara Murphy y el actor puertorriqueño Benicio del Toro posan con el premio a la Mejor Película por One Battle After Another durante la ceremonia de los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa en los BAFTA al ganar Mejor Película

Álex Saab en Caracas, Venezuela, en un acto de recibimiento tras ser liberado por al administración del demócrata Joe Biden.
POLÍTICA

EEUU exige aplicar tratado de extradición de 1922 contra el chavismo

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Te puede interesar

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El exjefe de inteligencia venezolano Hugo Pollo Carvajal.
TORMENTAS

Aplazan sentencia del militar chavista Hugo "El Pollo" Carvajal por cierre temporal de la Corte

Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
ALERTA

Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU ordena evacuar al personal no esencial de su embajada en Beirut

Vista parcial de un auto de la Policía de Miami Beach.
ATAQUE CANINO

Bebé de un año atacado por perro en Miami Beach