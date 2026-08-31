El fútbol reacciona al retiro de Messi de la selección argentina: "Sos eterno"

El delantero argentino Lionel Messi, número 10, celebra junto a sus compañeros tras la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde, disputado en el Miami Stadium.

BUENOS AIRES.- "Me vacié, ya no tengo más para dar"... Con esas palabras Lionel Messi , para muchos el mejor futbolista de la historia, anunció este lunes su retiro de la selección de Argentina tras 21 años y cuatro títulos, entre ellos el Mundial de Catar 2022.

A continuación, las principales reacciones al anuncio de despedida de la "Pulga", de 39 años:

Excompañeros de la selección:

Rodrigo De Paul, también compañero de Messi en el Inter Miami:

"Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan, pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste!! Sos eterno".

Enzo Fernández:

"Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca. Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera. Qué suerte tuve, Leo".

Leandro Paredes:

"Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".

Cristian "Cuti" Romero:

"Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste por mí y por nuestro país. Gracias eternas capitán".

Ángel Di María:

"Que difícil es leer que no vamos a verte más con la celeste y blanca. Solo sé que nací en el siglo correcto para poder verte, disfrutarte y encima poder compartir con vos todos estos años de selección. Verte cumplir todos tus sueños y el más deseado que era ser campeón del mundo. Hoy decidiste dar ese paso que seguramente ni vos ni todos los argentinos queríamos que llegue. Pero llegó y hoy como toda la vida te vamos a decir muchas muchas gracias por todo. Sos eterno y el mejor de toda la HISTORIA".

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Gerónimo Rulli:

"Gracias por haberme dado la posibilidad de conocer a Leo, el ser humano. Sos eterno. Pero no solo por lo que nos diste como jugador, sino porque nos mostraste el camino de la resiliencia, del trabajo, del compañerismo, y por sobre todas las cosas del amor por nuestro país. Te vamos a extrañar mucho".

Lisandro Martínez:

"Es una tristeza enorme (...) De todo corazón, gracias. Sos el mejor futbolista de la historia".

Giovanni Lo Celso:

"Tu legado será eterno (...). Somos bendecidos de poder haber compartido tantas cosas al lado tuyo. GRACIAS POR TANTO CAPITÁN, TE AMAMOS".

Lautaro Martínez:

"Gracias por cada consejo, cada charla, cada entrenamiento, cada abrazo y cada momento compartido. Gracias por hacer historia con nosotros y por permitirnos ser parte de tu historia. Te vamos a extrañar muchísimo, capitán. Vamos a estar eternamente agradecidos de haber podido compartir este camino con vos".

Institucionalidad del fútbol

Selección Argentina:

"Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días".

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA:

"Nos hiciste creer en la magia, Leo. Y, quizás, por eso nos cuesta aceptar que el tiempo también pasa para vos. El Predio lleva tu nombre porque es tu casa. La camiseta de la Selección Argentina es tu bandera. Y el amor de nuestro pueblo por vos ya es para siempre".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA:

"Gracias por darles tantas alegrías a millones de aficionados al fútbol. Te retiras del fútbol internacional como campeón del Mundial de la FIFA y como uno de los mejores jugadores que ha tenido nuestro deporte. Te deseo lo mejor".

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Conmebol:

"Una historia muy grande".

UEFA:

"Histórica carrera nacional".

Major League Soccer:

"21 años. 207 apariciones. Una carrera legendaria con Argentina".

Juegos Olímpicos:

"Tu legado será eterno (...). Somos bendecidos de poder haber compartido tantas cosas al lado tuyo. GRACIAS POR TANTO CAPITÁN, TE AMAMOS".

Newell's Old Boys, club en el que Messi hizo las inferiores y del que es hincha:

"Gracias, Leo", escribió en un mensaje en redes junto a una foto de Messi besando la Copa del Mundo ganada en Catar.

Familia y otros

Antonela Roccuzzo, esposa:

"Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito".

Javier Milei, presidente de Argentina:

"Muchas gracias, hombre imposible".

Franco Colapinto, piloto argentino de F1:

"No hay palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar... Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos".

Eduardo Sacheri, escritor argentino:

"¿Qué se le dice a alguien que se va, después de haberte regalado talento, alegría, sacrificio, compañerismo, entrega y humildad durante un montón de años? Gracias, Messi. Gracias por lo que salió bien, gracias por lo que salió mal, gracias por estar, gracias por volver. Gracias, flaco. Gracias por todo".

FUENTE: AFP