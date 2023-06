El hijo pródigo que no regresa

Con la fuga de los cuatro futbolistas se eleva a 33 la cifra de deportistas cubanos que abandonaron delegaciones oficiales en los primeros seis meses de 2023, una práctica que está afectando a más de una decena de disciplinas deportivas, la mayoría olímpicas, incluidas el boxeo, atletismo, judo, remo, tiro y tenis de mesa. En todo 2022, según las cifras más conservadoras, fueron 62 los deportistas cubanos que escaparon de delegaciones o abandonaron contratos en el exterior establecidos a través de entidades estatales de la Isla. Ese registro no incluye a los atletas que solicitaron la baja o el retiro, o han emigrado de manera legal o ilegal.

luisorta.jpg El cubano Luis Orta Sánchez celebra su triunfo ante el japonés Kenichiro Fumita durante la final de lucha grecorromana masculina de 60 kg en los Juegos Olímpicos de Verano 2020, en Chiba, Japón, el lunes 2 de agosto del 2021. AP/Aaron Favila

Sin embargo, el padre de Denilson, con una arcaica, inimaginable, carroñera y oportunista actitud, lo llamó traidor y le pidió volver, inundando las redes de criticas rotundas y alimentando los foros de debate. "Mi hijo Denilson me traicionó a mí y a su abuela. Por favor, Denilson, regresa", escribió en su muro de Facebook Adilson Milanés, quien se desempeña en Costa Rica como entrenador de voleibol de playa y sala bajo contrato del castrismo.

El pasado 20 de junio, Adilson Milanés había publicado en su muro: "Hoy me siento muy feliz al ver a mi hijo Carlos Denilson en la convocatoria de la selección de fútbol de mi país a la Copa Oro. Quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de su formación, desde Sergito, el profesor de Educación Física en la escuela Mariana Grajales, hasta los que hoy siguen trabajando para formarlo como futbolista y hombre de bien".

"Apóyalo, ese es tu niño. Puedes aconsejarlo y hasta decirle tu opinión, pero nunca recriminarlo. Él tiene el derecho de tomar sus propias decisiones y tener sus propios criterios, aunque no sean iguales a los tuyos, pero te repito, es tu niño, por encima de religión, de política, de lo que sea, es tu niño. La familia es lo más grande y sagrado que tenemos en la vida", escribió la usuaria Hivanay Francisca Martínez López en Facebook.

Entretanto Braulio Cabrera sostuvo "Papi, tienes que parar. ¿Cómo que tu hijo te traicionó? Quién te ha traicionado toda una vida ha sido el Gobierno cubano y has seguido lamiéndole las botas. Debería darte pena escribir eso públicamente de un hijo que lo único que quiere es un futuro mejor incluso para ti, que eres su padre".

Me imagino la decepción de un hombre al ser vapuleado por su propio padre. Recibir migajas estatales o firmar un contrato que garantice “pacotilla” no es justificación para la miseria humana más retrógrada. En ella se revuelven los siervos del castrismo. Merece la parábola del hijo pródigo, pero que no regresa.