martes 20  de  octubre 2026
FÚTBOL

Defensa pide la absolución de psicólogo en juicio por la muerte de Maradona

La fiscalía y dos querellas solicitaron cinco años de prisión por homicidio culposo para el psicólogo durante el juicio por la muerte del astro Diego Maradona

Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.

Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

SAN ISIDRO.- La defensa pidió este martes la absolución del psicólogo Carlos Díaz en el juicio en Argentina por la muerte en 2020 de la estrella del fútbol Diego Maradona, al sostener que no hay prueba penal en su contra.

El exfutbolista murió en una internación domiciliaria el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar a los 60 años, mientras se recuperaba de una neurocirugía.

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Díaz y otros cinco profesionales de la salud que participaron de esa internación están acusados de homicidio. Algunos sin intención y otros con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte de Maradona.

"El resultado tiene que ver con cuestiones médicas que le exceden a Díaz, que no tuvo oportunidad, por su especialidad y su rol, de impedir de alguna forma la muerte", dijo uno de sus abogados, Diego Olmedo, frente al tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

La fiscalía y dos querellas solicitaron cinco años de prisión para el psicólogo por homicidio culposo. El abogado del hijo menor de Maradona reclamó 12 al calificarle dolo eventual, mientras que los representantes de la hija menor y el de tres hermanas pidieron su absolución.

Los acusadores que pidieron condena le reprochan al psicólogo haber promovido la internación domiciliaria y haberlo aislado de su familia.

Pero Olmedo señaló que la internación se decidió sin participación de Díaz y que el coto a las visitas es una medida habitual en una internación por rehabilitación como la que atravesó el exfutbolista, que era adicto al alcohol.

"Esto lo saben las hijas de Maradona porque creo que alguna de ellas ha dicho en el juicio que para sus 15 años no pudo ver a su padre porque estaba internado", recordó Olmedo, en referencia a una internación de 2004 que privó al astro del fútbol de asistir al cumpleaños de su hija Gianinna.

En la recta final

La fiscalía pidió hace dos semanas penas de hasta 12 años para los imputados, mientras que solicitó la absolución de un séptimo acusado, decisión que acompañaron todas las acusaciones.

El juicio comenzó en abril y entró este martes en su última semana. El jueves serán los últimos alegatos de la defensa y luego se dará a conocer el veredicto en una fecha aún incierta.

FUENTE: AFP

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