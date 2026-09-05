sábado 5  de  septiembre 2026
Fútbol

Mourinho se queda sin tres centrocampistas para el estreno europeo del Real Madrid

El Real Madrid afronta ante el Inter su estreno en Champions con las bajas de Camavinga, Güler y Bernardo Silva y un centro del campo bajo mínimos.

El director técnico del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante una práctica del equipo, el 24 de julio de 2026.

El director técnico del Real Madrid, el portugués José Mourinho, durante una práctica del equipo, el 24 de julio de 2026.

JAVIER SORIANO / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Un día antes de sufrir ante el Betis su primera derrota de la temporada, José Mourinho se mostraba optimista, aunque ya advertía de que el Real Madrid tendría que afrontar un “problema gordo”. Ese escenario ha llegado justo antes del estreno en la Liga de Campeones, con Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva sancionados por acumulación de tarjetas de la pasada edición.

El Inter de Milán visita este martes el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la fase Liga de la Champions, en un encuentro que el Real Madrid afrontará apenas unos días después de encajar su primer tropiezo del curso.

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El equipo blanco ya había estado cerca de dejarse puntos ante el Espanyol. Sin embargo, Carlos Espí apareció en el minuto 90 para darle la victoria al conjunto de Mourinho. Ante el Betis, el delantero volvió a tener protagonismo en los minutos finales e incluso llegó a marcar, pero su gol fue anulado por un fuera de juego previo. Kylian Mbappé tampoco aprovechó su oportunidad desde el punto de penalti y el conjunto verdiblanco terminó imponiéndose 1-0.

La dificultad que Mourinho había anticipado ya está instalada en el Real Madrid. Después de dos goleadas en el Bernabéu, ante la Real Sociedad (4-1) y el Málaga (4-0), el conjunto madridista afronta su primera gran prueba europea con importantes bajas en el centro del campo, una de las zonas que más necesita reconstruir después de dos temporadas sin títulos.

Camavinga fue expulsado en la vuelta de los cuartos de final de la pasada Champions ante el Bayern de Múnich. El francés vio dos amarillas en apenas ocho minutos, en el 78 y el 86, cuando el marcador mantenía igualada la eliminatoria. El Real Madrid terminó perdiendo el control del encuentro y el conjunto alemán marcó dos goles en los últimos minutos para avanzar a semifinales, donde posteriormente fue eliminado por el París Saint-Germain.

Aquella expulsión provocó fuertes protestas de los jugadores madridistas contra el árbitro esloveno Slavko Vincic. Arda Güler también terminó expulsado por sus reclamaciones después de los goles del Bayern. El turco había comenzado aquella noche como uno de los protagonistas del equipo al marcar los dos primeros goles del Real Madrid, pero acabó viendo la roja y quedándose fuera de combate para el siguiente compromiso europeo.

Bernardo Silva vivió una situación similar en el último partido europeo de la pasada temporada con el Manchester City. En la vuelta de los octavos de final ante el Real Madrid, el conjunto inglés necesitaba remontar el 3-0 de la ida en el Bernabéu, pero el escenario se complicó todavía más a los 20 minutos.

El portugués bloqueó con la mano, prácticamente sobre la línea de gol, un disparo de Vinícius y recibió la tarjeta roja directa. El Real Madrid dispuso de un penalti y el propio atacante brasileño se encargó de transformarlo.

Así, tres expulsiones en los últimos partidos europeos de Camavinga, Güler y Bernardo Silva han terminado teniendo consecuencias para el Real Madrid en el inicio de esta nueva Champions.

Mourinho ya sabía que tendría que afrontar esta situación.

“¡Ya me estás estropeando la tranquilidad! Hablamos sobre eso mañana, después del partido. Pero hasta el partido del Betis, déjame estar optimista. Contento, porque tú sabes que vamos a tener un problema gordo para solucionar”, afirmó entre risas en la previa del encuentro ante el conjunto verdiblanco.

La derrota, sin embargo, elevó todavía más la dificultad. Para recibir al Inter, Mourinho dispone únicamente de dos centrocampistas de la primera plantilla: Fede Valverde y Jude Bellingham. Además, el inglés ha comenzado la temporada desempeñándose en posiciones más adelantadas.

El técnico portugués ha apostado por un doble pivote desde su regreso al banquillo madridista. Si mantiene ese sistema ante el campeón italiano, Bellingham podría verse obligado a retrasar su posición para acompañar a Valverde.

Las alternativas pasan también por la cantera. Jorge Cestero, habitual en las convocatorias durante este inicio de temporada aunque todavía sin minutos, es una opción de perfil más defensivo después de haber disputado cinco partidos con el primer equipo la pasada campaña.

Otra posibilidad es Sergio Martínez, incorporado desde el Racing de Santander para reforzar al RM Castilla. El centrocampista, de un perfil más creativo, ya fue incluido en la convocatoria para el partido ante el Betis.

Mourinho tendrá que encontrar una solución de emergencia para un Real Madrid que llega a su primera gran cita europea con menos margen de error. El Inter espera en el Bernabéu y, después de la derrota ante el Betis, el “problema gordo” del que hablaba el portugués ya es una realidad.

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