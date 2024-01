El premio que causa odio en el mundo

Lionel Messi se convierte en el máximo ganador del premio The Best

Basta con abrir una red social para que aparezca un post de crítica a la elección de la FIFA por entregarle el premio The Best al capitán de la selección de Argentina. Parece que Messi no puede recibir ningún otro galardón. Que su época terminó y solo debe quedar en el olvido. Critican que la elección del astro del Inter Miami, por encima de Erling Haaland o Kylian Mbappé fue un error y hasta “daña el fútbol".