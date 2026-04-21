martes 21  de  abril 2026
BALONCESTO

Eligen a Victor Wembanyama como Defensor del Año en la NBA

A los 22 años, Victor Wembanyama, el prodigio francés de 2,24 metros de altura, es el jugador más joven en hacerse con este premio, que se daba por descontado

Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, mira el reloj durante los minutos finales de un partido contra los Trail Blazers de Portland en el Frost Bank Center, el 19 de abril de 2026 en San Antonio, Texas.&nbsp;

Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, mira el reloj durante los minutos finales de un partido contra los Trail Blazers de Portland en el Frost Bank Center, el 19 de abril de 2026 en San Antonio, Texas. 

Ronald Cortes / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El pívot francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, fue designado el lunes Defensor del Año de la NBA, anunció la liga norteamericana en su cuenta de X.

A los 22 años, el prodigio francés de 2,24 metros de altura es el jugador más joven en hacerse con este premio, que se daba por descontado.

Lee además
Grant Williams #2, Miles Bridges #0, Brandon Miller #24 y LaMelo Ball #1 de los Charlotte Hornets observan durante la segunda mitad del partido contra los Miami Heat en el Spectrum Center el 14 de abril de 2026 en Charlotte, Carolina del Norte. 
Baloncesto

La NBA investigará la acción de LaMelo Ball sobre Bam Adebayo en el play-in entre Hornets y Heat
El exjugador de la NBA, Damon Jones, sale del Tribunal Federal de Brooklyn el 24 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. Jones se declaró inocente el lunes de su presunta participación en esquemas de apuestas ilegales vinculados a la mafia que sacudieron a la NBA, según informaron los fiscales.
Baloncesto

Exjugador de la NBA Damon Jones se declarará culpable en escándalo de apuestas y mafia

Fue elegido como primera opción (de tres) por la totalidad del panel de periodistas con derecho a voto, indicó la NBA en X. Es la primera vez que hay unanimidad desde la introducción de este premio en la temporada 1982-1983.

"Estoy muy feliz y muy orgulloso de ser el primero en lograrlo de manera unánime", dijo Wembanyama a la cadena NBC. "Se siente increíble".

Sucede en el premio a Evan Mobley, de los Cavaliers de Cleveland, coronado el año pasado tras haber aprovechado la inelegibilidad de Wembanyama, víctima de una trombosis venosa que puso fin a su temporada en febrero.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por NBA (@nba)

Antes de Wemby, otros dos franceses habían sido distinguidos por su tarea defensiva: Rudy Gobert (2018, 2019, 2021, 2024) y Joakim Noah (2014).

Wembanyama representa una amenaza defensiva única gracias a la combinación de su talla y su movilidad, que ha llevado a los Spurs al segundo puesto de la Conferencia Oeste, muy por encima de las expectativas del inicio de temporada.

Logró un promedio de 3,1 tapones por partido durante la temporada regular, siendo de lejos el primero en esta categoría.

Llegó a sumar hasta 9 tapones en un encuentro, en la victoria en tiempo extra contra los Pelicans en octubre.

"Mi trabajo es detener a los anotadores. Los bloqueos son algo en lo que vengo trabajando toda mi vida", agregó Wemby.

Finalista para el MVP

Elegido Novato del Año en 2024 al término de su primera campaña, Wemby aspira esta temporada a otro galardón, el de MVP (Jugador Más Valioso), el más prestigioso.

Con 25,0 puntos y 11,5 rebotes en menos de 30 minutos por partido (29,2), ha firmado su hoja estadística más completa.

Forma parte de los tres finalistas, junto al vigente MVP, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), y el serbio Nikola Jokic (Nuggets), ya ganador en tres ocasiones (2021, 2022, 2024).

A finales de marzo, Wemby había reforzado su candidatura frente a sus dos rivales, considerados mejores anotadores, al recordar que la defensa representa "el 50% del partido".

La fecha del anuncio del ganador aún no ha sido precisada por la NBA.

Acostumbrado a batir récords de precocidad, el francés se convirtió en esta ocasión en el ganador más joven del trofeo al Defensor del Año, por delante de otros cinco jugadores recompensados a los 23 años, entre ellos Mobley, Dwight Howard y Kawhi Leonard.

Embed

También ganó tres veces esta temporada el título de mejor defensor del mes de la Conferencia Oeste (enero, febrero y marzo).

En las próximas semanas, otra copa ocupará su mente: el trofeo Larry O'Brien del campeón de la NBA.

En su debut el domingo en los playoffs, Wembanyama anotó 35 puntos en la victoria de los Spurs de locales contra los Trail Blazers por 111 a 98.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Cleveland se impone a Toronto en el primer partido de los playoffs de NBA

LeBron James comanda la primera victoria de los Lakers en los playoffs de la NBA

Leyenda de la NBA baña en elogios a Wembanyama: "Está cambiando el juego"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Conflicto

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se avecina el fin del alto el fuego

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

Imagen referencial.
ACCIDENTE AÉREO

Avioneta cae en zona residencial de Florida y deja un fallecido

El exjefe de la inteligencia del Gobierno brasileño del expresidente Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, durante una sesión en la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia, Brasil.
Migración

EEUU expulsa a funcionario de Brasil tras detención de exjefe de inteligencia de Bolsonaro en Florida

Imagen del USS Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo

Te puede interesar

Imagen del USS Abraham Lincoln.
MEDIO ORIENTE

Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ESCAÑOS FEDERALES

DeSantis llama el 28 de abril a sesión especial para redibujar distritos congresionales de Florida

El secretario de Defensa Pete Hegseth en conferencia de prensa.
MEDIDA

Pentágono elimina para los militares la vacunación obligatoria contra la gripe

El presidente ejecutivo y co-fundador de Anthropic, Dario Amodei.
competencia

Amazon anuncia gran inversión en empresa de Inteligencia Artificial

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (i), estrecha la mano del delegado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU, Héctor Quintana (d), tras la firma de un acuerdo de seguridad, en Quito, el 20 de abril 2026.
COOPERACIÓN

EEUU y Ecuador firman acuerdo que fortalece la seguridad contra el narcotráfico