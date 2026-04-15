miércoles 15  de  abril 2026
Baloncesto

La NBA investigará la acción de LaMelo Ball sobre Bam Adebayo en el play-in entre Hornets y Heat

La NBA investigará la jugada de LaMelo Ball sobre Bam Adebayo en el play-in entre Hornets y Heat, donde el pívot se lesionó y Miami cayó en tiempo extra

Grant Williams #2, Miles Bridges #0, Brandon Miller #24 y LaMelo Ball #1 de los Charlotte Hornets observan durante la segunda mitad del partido contra los Miami Heat en el Spectrum Center el 14 de abril de 2026 en Charlotte, Carolina del Norte.&nbsp;

Grant Williams #2, Miles Bridges #0, Brandon Miller #24 y LaMelo Ball #1 de los Charlotte Hornets observan durante la segunda mitad del partido contra los Miami Heat en el Spectrum Center el 14 de abril de 2026 en Charlotte, Carolina del Norte. 

Jacob Kupferman/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La NBA revisará la controvertida acción protagonizada por LaMelo Ball sobre Bam Adebayo durante el duelo de play-in entre los Charlotte Hornets y el Miami Heat, según informaron fuentes cercanas a la liga.

El incidente ocurrió en el segundo cuarto, cuando Ball hizo contacto con el pie de apoyo de Adebayo, provocando que el jugador del Heat perdiera el equilibrio y cayera con fuerza al suelo. Como consecuencia, el pívot sufrió una lesión en la espalda que lo dejó fuera del resto del partido.

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Tras el encuentro, el entrenador de Miami, Erik Spoelstra, fue contundente al calificar la jugada como “peligrosa” y aseguró que el base de Charlotte debió ser expulsado.

LaMelo pidió disculpas

Por su parte, Ball ofreció disculpas tras el partido, explicando que había recibido un golpe en la cabeza en la acción previa y que no era consciente de lo sucedido en ese momento.

En lo deportivo, el base firmó una actuación decisiva con 30 puntos, 10 asistencias y cinco rebotes en casi 40 minutos, siendo clave en la victoria de Charlotte por 127-126 en tiempo extra.

Con este triunfo, los Hornets avanzan y se enfrentarán al perdedor del duelo entre los Philadelphia 76ers y el Orlando Magic por un lugar en los playoffs.

En caso de imponerse en ese partido, Charlotte se medirá en primera ronda al primer sembrado del Este, los Detroit Pistons.

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