Exjugador de la NBA Damon Jones se declarará culpable en escándalo de apuestas y mafia

Jones se declaró inocente el lunes de su presunta participación en esquemas de apuestas ilegales vinculados a la mafia que sacudieron a la NBA, según informaron los fiscales.

El exjugador de la NBA, Damon Jones, sale del Tribunal Federal de Brooklyn el 24 de noviembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

El exjugador y asistente de la NBA Damon Jones se convertirá en la primera persona en declararse culpable dentro de un amplio escándalo de apuestas ilegales que involucra a más de 30 detenidos, incluidos presuntos miembros del crimen organizado.

Según documentos judiciales, Jones comparecerá el próximo 6 de mayo en un tribunal federal de Brooklyn, tras haber sido acusado previamente de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

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Información privilegiada sobre estrellas de la NBA

Las autoridades acusan a Jones de vender información confidencial a apostadores sobre lesiones de figuras como LeBron James y Anthony Davis.

En uno de los casos, el exjugador alertó a un cómplice para apostar fuerte contra Los Angeles Lakers en 2023, asegurando que James no jugaría. El equipo terminó perdiendo ese partido.

También habría cobrado por información sobre Davis en 2024, lo que llevó a una apuesta de 100.000 dólares que finalmente resultó fallida.

Anthony Davis (1).jpg El estelar Anthony Davis, de los Mavericks de Dallas, abandona la cancha con una lesión, el 8 de febrero de 2025. AFP

Poker amañado y vínculos con la mafia

Jones también está implicado en una red de partidas de póker manipuladas, donde exjugadores de la NBA eran utilizados como señuelo para atraer a víctimas.

Según la acusación, se empleaban dispositivos como cámaras ocultas, gafas especiales y mesas con tecnología de rayos X para hacer trampas.

Estas operaciones estaban presuntamente conectadas con familias mafiosas como los Gambino, Genovese y Bonanno, que recibían parte de las ganancias y participaban en actividades violentas para asegurar el negocio.

Un caso que sacude al entorno de la NBA

Jones, excompañero de LeBron James en Cleveland y campeón como asistente en 2016, fue arrestado en octubre junto a otras figuras del baloncesto, en uno de los mayores escándalos recientes vinculados a apuestas ilegales en el deporte.

El caso sigue en desarrollo y podría implicar a más nombres relevantes dentro y fuera de la NBA.