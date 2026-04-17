Exjugador de la NBA Damon Jones se declarará culpable en escándalo de apuestas y mafia

El exjugador y asistente de la NBA Damon Jones se convertirá en la primera persona en declararse culpable dentro de un amplio escándalo de apuestas ilegales que involucra a más de 30 detenidos, incluidos presuntos miembros del crimen organizado.
Damon Jones se declarará culpable en un escándalo de apuestas ilegales en la NBA que incluye información sobre LeBron James y vínculos con la mafia
El exjugador y asistente de la NBA Damon Jones se convertirá en la primera persona en declararse culpable dentro de un amplio escándalo de apuestas ilegales que involucra a más de 30 detenidos, incluidos presuntos miembros del crimen organizado.
Según documentos judiciales, Jones comparecerá el próximo 6 de mayo en un tribunal federal de Brooklyn, tras haber sido acusado previamente de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Las autoridades acusan a Jones de vender información confidencial a apostadores sobre lesiones de figuras como LeBron James y Anthony Davis.
En uno de los casos, el exjugador alertó a un cómplice para apostar fuerte contra Los Angeles Lakers en 2023, asegurando que James no jugaría. El equipo terminó perdiendo ese partido.
También habría cobrado por información sobre Davis en 2024, lo que llevó a una apuesta de 100.000 dólares que finalmente resultó fallida.
Jones también está implicado en una red de partidas de póker manipuladas, donde exjugadores de la NBA eran utilizados como señuelo para atraer a víctimas.
Según la acusación, se empleaban dispositivos como cámaras ocultas, gafas especiales y mesas con tecnología de rayos X para hacer trampas.
Estas operaciones estaban presuntamente conectadas con familias mafiosas como los Gambino, Genovese y Bonanno, que recibían parte de las ganancias y participaban en actividades violentas para asegurar el negocio.
Jones, excompañero de LeBron James en Cleveland y campeón como asistente en 2016, fue arrestado en octubre junto a otras figuras del baloncesto, en uno de los mayores escándalos recientes vinculados a apuestas ilegales en el deporte.
El caso sigue en desarrollo y podría implicar a más nombres relevantes dentro y fuera de la NBA.