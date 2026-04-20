Leyenda de la NBA baña en elogios a Wembanyama: "Está cambiando el juego"

El francés Victor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, habla con los medios durante una rueda de prensa, el 29 de septiembre de 2025.

BERLÍN.- La leyenda alemana del básquet, Dirk Nowitzki , afirmó este lunes que Victor Wembanyama , que ganó en su debut en los playoffs el domingo con los Spurs de San Antonio , está "cambiando el juego mientras hablamos".

En una entrevista con la AFP antes de su incorporación el martes al Salón de la Fama de la FIBA , en Berlín , Nowitzki dijo que estaba asombrado por el impacto que el jugador francés de 22 años está teniendo en el juego.

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"Es decir, está cambiando el juego mientras hablamos. Nunca he visto nada igual", dijo la antigua leyenda de los Mavericks de Dallas y MVP de la NBA en 2007.

"Su defensa es tan buena que cambia el juego simplemente con estar en la cancha y quitar algunas de las bandejas y tiros de dos puntos que otros equipos normalmente intentarían", insistió Nowitzki, de 47 años.

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Autor a los 22 años de su mejor temporada (25,0 puntos y 11,5 rebotes) con los Spurs, Wembanyama parte como favorito para ganar su primer premio al defensor del año. También figura por primera vez entre los tres candidatos al premio de MVP (mejor jugador), aunque, según los observadores, Shai Gilgeous-Alexander o Nikola Jokic parten como favoritos para ese galardón.

Mientras, el francés anotó 35 puntos en su debut en los playoffs, el domingo, durante la victoria ante los Trail Blazers de Portland (111-98).

Para Nowitzki, campeón en 2011 tras varios fracasos en la fase final, San Antonio está "claramente preparado".

"Por supuesto, la cuestión con respecto a los Spurs es: ¿tienen suficiente experiencia? Pero creo que Wemby es ese tipo de factor X que compensa eso".

Rose sustituirá a Iraola en el Bournemouth

El Bournemouth, de la Premier League inglesa, anunció este lunes que el DT alemán Marco Rose se hará cargo del equipo a partir de la próxima temporada, una vez se produzca la anunciada marcha de Andoni Iraola.

El entrenador español reveló la semana pasada que dejará el club de la costa sur de Inglaterra al final de la presente temporada, tras tres años en su banquillo.

Rose, antiguo entrenador del Borussia Dortmund y del RB Leipzig, firmó un contrato de tres años con el Bournemouth.

"The Cherries" ocupan el octavo puesto en la Premier League y a falta de cinco fechas para el final aspiran a clasificar a competición europea.

FUENTE: AFP