Cleveland se impone a Toronto en el primer partido de los playoffs de NBA

Donovan Mitchell, de los Cavaliers de Cleveland, celebra durante el primer cuarto de un partido, el 18 de abril de 2026.

LOS ÁNGELES.- Los Cavaliers de Cleveland se impusieron 126-113 sobre los Raptors de Toronto este sábado y tomaron ventaja (1-0) en la primera ronda de los playoffs de la NBA , con Donovan Mitchell como principal figura anotando 32 puntos.

Cleveland construyó su primera victoria de la postemporada desde la línea de tres, donde concretó 16 de sus 32 intentos.

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Mitchell, de 29 años y quien busca superar la primera ronda de los playoffs por primera vez en su carrera, disputó 70 partidos de la temporada regular, en los que promedió 27,9 puntos, 4,5 rebotes y 5,7 asistencias.

"Debemos seguir luchando", dijo Mitchell al finalizar el partido. "Debemos encontrar formas para ganar, anoté 32 puntos, pero me concentro en los pequeños detalles porque son los que nos llevarán lejos".

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"Es difícil para las defensas encontrar una forma de detenernos, debemos seguir trabajando juntos para ganar la serie".

El experimentado James Harden, quien llegó a Cleveland en un polémico traspaso de mitad de temporada con los LA Clippers, fue el tercer mejor anotador de los Cavs con un doble-doble de 22 puntos y 10 asistencias.

Por los Raptors, RJ Barrett anotó 24 puntos, mientras que el georgiano Sandro Mamukelashvili sumó ocho rebotes en 20 minutos desde el banco.

Toronto tuvo una ventaja de cinco puntos temprano en el segundo cuarto, que rápidamente se convirtió en un déficit de 24 al permitir 36 unidades de los locales en el tercer período.

Los Cavaliers cuentan con ventaja de campo en la serie al terminar como el cuarto mejor clasificado en la temporada regular y disputarán su segundo partido en condición de local este lunes en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio.

Tottenham sigue en caída libre

El Tottenham empeoró un poco más su situación con un empate 2-2 ante el Brighton que lo deja en puestos de descenso, en una 33ª jornada de la Premier League marcada por el duelo del domingo entre el Manchester City (2º, 64 puntos, un partido más) y el Arsenal (1º, 70).

En su segundo partido al frente de los Spurs, y el primero en su estadio, Roberto De Zerbi podía esperar más de sus jugadores, tanto en cuanto al resultado como al rendimiento global y al terrible desenlace, que vio al Brighton empatar en el tiempo añadido.

FUENTE: AFP