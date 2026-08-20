jueves 20  de  agosto 2026
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Barcelona hace oficial el regreso de Cancelo para reforzar su defensa

El portugués Joao Cancelo, de 32 años, ya había pasado por dos cesiones en el Barcelona, una de ellas en la segunda mitad de la pasada temporada

El portugués Joao Cancelo celebra luego de anotar un gol para su selección, el 9 de septiembre de 2025.

El portugués Joao Cancelo celebra luego de anotar un gol para su selección, el 9 de septiembre de 2025.

ATTILA KISBENEDEK / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BARCELONA.- El FC Barcelona anunció este jueves el fichaje del defensa portugués Joao Cancelo para las próximas tres temporadas.

"El lateral llega con la carta de libertad y firma como culé hasta el 30 de junio de 2029", afirmó el Barça en un comunicado.

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El jugador de 32 años ya había pasado por dos cesiones en el Barça, una de ellas en la segunda mitad de la pasada temporada, en la que ayudó al equipo de Hansi Flick a revalidar el título liguero.

Antes de fichar por el Manchester City en 2019, Cancelo jugó en Portugal, España e Italia.

El defensa fue cedido por el City al Bayern Múnich y posteriormente al Barcelona en la temporada 2023/24, antes de incorporarse a Al Hilal.

Cancelo es el cuarto fichaje del Barça en este mercado estival de traspasos.

El portugués se une a las llegadas de Rodri, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, mientras el Barcelona sigue en busca de un delantero tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

El Barça codicia al delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero la negativa del club rojiblanco a dejar partir al internacional argentino podría llevar a los catalanes a mirar en otras direcciones.

Cancelo llega para reforzar al Barça a pocos días de que el club azulgrana inicie la defensa de su título liguero el domingo en Elche.

Álvarez estaría "muy metido" en el Atleti

El defensa argentino Cristian 'Cuti' Romero aseguró este jueves que ve "muy metido" y "con ganas de seguir haciendo goles" a su compañero y compatriota Julián Álvarez, en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid.

"Julián, lo veo muy bien", afirmó Romero ante los medios tras firmar el sábado pasado con el Atlético por las próximas cinco temporadas procedente del Tottenham.

"Hace cinco o seis días que estoy acá y lo veo como siempre, un chico con ganas de seguir haciendo goles, de seguir haciendo divertir a la gente y lo veo muy metido", añadió el 'Cuti' Romero.

"Eso me pone muy contento", insistió el defensa argentino, al que el técnico Diego Simeone reservó el miércoles en el estreno liguero del Atlético frente al Málaga.

FUENTE: AFP

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