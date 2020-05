¿Cuál es entonces el dilema de James?

Sencillo, o decide jugar, rendir de la mejor manera en un equipo grande, o se tendrá que ir a jugar a un equipo de media o menor tabla.

¿En este momento que tiene James en el panorama laboral?

Que se sepa una posibilidad de vincularse al Everton de Inglaterra donde Ancelotti es su entrenador y que tal vez haya sido con el que más haya rendido.

El futuro de James Rodríguez: ¿El Inter Miami

Subrayo esto porque no sé si haya sido tal su incidencia en el buen trato ofrecido por el italiano a diferencia del francés, para que James hubiese podido brillar como sí lo hizo en esa primera parte una vez pasado el mundial del 2014.

También es cierto que no se debe únicamente quedar con aquel recuerdo y que no puede ser que James no sepa que de igual manera con otros técnicos tiene que rendir.

La otra opción sería la MLS, donde el Inter Miami de David Beckham se ha interesado por el colombiano. De acuerdo a la publicación Goal, David Beckham contactó con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para que James Rodríguez juegue en el Inter Miami.

La vida tiene que fluir y él debe conociendo todo su talento, toda su capacidad como futbolista, entender que todavía tiene vigencia en el fútbol si se lo propone.

Un hombre con buena pegada, buen pase y visión de cancha son argumentos que tiene para considerarse como virtudes en James, pero creo que algo de capricho y soberbia son parte de sus defectos y que debe corregir, y así acabar con todos sus males y dilemas en la vida.

Para mí James es un notable jugador que merece una segunda oportunidad en el Real Madrid, pero esa oportunidad, se la debe buscar él mismo sin llenarse de prejuicios o razones ajenas a la cancha.

