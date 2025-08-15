viernes 15  de  agosto 2025
Con un nuevo DT y una gran inversión, el Real Madrid se prepara para una temporada sin excusas

Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo y la contratación de figuras de peso, el Real Madrid intentará dejar en el olvido una campaña pasada de poco éxito

El nuevo director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.

El nuevo director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La sequía de la pasada temporada, con sólo dos títulos menores de los siete por los que luchaba, supuso la despedida de Carlo Ancelotti y el aterrizaje de Xabi Alonso en el Real Madrid, que ha hecho una fuerte inversión en fichajes para revitalizar al equipo.

Pese a la llegada del francés Kylian Mbappé hace un año, el conjunto blanco cedió ante su eterno rival, Barcelona, los tres títulos domésticos (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) y cayó en cuartos en su competición favorita, la Liga de Campeones (frente al Arsenal), y en semifinales (ante el PSG) en el Mundial de Clubes.

Solo pudo levantar el trofeo en la Supercopa de Europa y en la nueva versión de la Copa Intercontinental.

Este pobre balance llevó al club, presidido por Florentino Pérez, a una revolución y a anunciar la incorporación de Alonso y los fichajes de Dean Huijsen y el inglés Trent Alexander-Arnold para reforzar la zaga, a la que también se unió Álvaro Carreras, procedente del Benfica, después del Mundial de Clubes.

Adiós de Modric

También decidió no renovar al croata Luka Modric y para sustituirlo puso sus ojos en un joven, el argentino Franco Mastantuono, que fue presentado como nuevo jugador madridista el jueves al cumplir los 18 años.

El volante ofensivo, proveniente del River Plate, está llamado a marcar una nueva era en el Real Madrid, que pagó 63,2 millones de euros (74,1 millones de dólares), el mayor traspaso de la historia del fútbol argentino.

En total, el club desembolsó 167,5 millones de euros (196,4 millones de dólares), una cifra a la que no se aproximaba desde 2009, cuando fichó al portugués Cristiano Ronaldo, al francés Karim Benzema y al brasileño Kaká.

Embed

Pero Alonso no ha tenido una pretemporada sencilla. Rápidamente, el vasco tuvo que preparar el Mundial de Clubes de Estados Unidos, en el que cayó en semifinales ante el París Saint-Germain (4-0), lo que dejó unas cortas vacaciones a los jugadores.

Por este motivo, el Real Madrid, que debutará el martes ante Osasuna en LaLiga, sólo ha disputado dos partidos amistosos, que acabaron en goleada a su favor, uno contra el Leganés a puerta cerrada (4-1) el 8 de agosto y el otro frente al Tirol (4-0) el pasado martes.

Nuevo esquema

Ante los austríacos, se pudieron ver pinceladas del nuevo sistema que Alonso piensa imponer para exprimir al máximo a sus jugadores de cara a la nueva campaña.

Junto a Huijsen, indiscutible titular tanto con el Real Madrid como con la selección española, reapareció el brasileño Eder Militao, que venía de una baja de larga duración tras operarse ambas rodillas.

"Tengo buenas sensaciones. Ayudando al equipo y haciendo lo que me gusta, que tardó un poco en llegar. Lo mejor es estar de vuelta a disposición del míster", declaró en Real Madrid TV el autor del primer gol ante el Tirol.

Embed

Carreras, que también salió como titular, disputó sus primeros minutos con la elástica del primer equipo tras pasar por la cantera merengue, mientras que David Alaba, otro jugador lastrado por las lesiones, también jugó, aunque como centrocampista.

"Es diferente, está claro, no es mi posición, pero la conozco de antes, desde hace muchos años", dijo el austríaco, que subrayó que está "casi al cien por cien" físicamente: "He entrenado muy fuerte para sentirme bien".

El reto de Mbappé

En el césped también se vio a un incisivo, pero impreciso Vinicius que, en cambio, se le vio activo en las labores defensivas, una faceta que se le criticó el pasado curso.

Por su parte, el centrocampista Arda Güler parece gozar de la confianza de Alonso en el centro del campo que le negó su predecesor.

Embed

El turco dispondrá de oportunidades para ser fijo en el once debido a la baja por lesión del inglés Jude Bellingham por una operación en el hombro y el tiempo de adaptación de Mastantuono.

Pero las esperanzas de Alonso volverán a pasar por la efectividad de Mbappé, quien hizo un doblete ante el Tirol y que tiene como reto superar los 44 goles que anotó la pasada campaña.

El astro francés, que ha heredado el dorsal 10 de Modric, deberá liderar el nuevo proyecto de Alonso para lograr su primera Liga de Campeones, uno de los motivos por los que se marchó del PSG.

FUENTE: AFP

