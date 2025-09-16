Entradas del Gran Premio de Fórmula 1 Madrid 2026: precios y preventa ya disponibles

Inicio del Gran Premio de Madrid ubicado en el recinto ferial ifema, donde se albergará el nuevo circuito de la Fórmula 1

El Gran Premio de España de Fórmula 1 2026 en Madrid ya tiene precios oficiales y la preventa está activa. La venta general de entradas comenzará el 23 de septiembre de 2025, pero la expectación es tan alta que algunas localidades ya se han agotado en la fase anticipada.

El evento se celebrará el 13 de septiembre de 2026 en el nuevo circuito urbano Madring, que contará con una capacidad inicial de 110.000 espectadores.

Precios de las entradas del GP de Madrid 2026

Pelouse (curvas 16 y 17): 195 € (agotadas en preventa).

Curva 15 (Bronce): 324 €.

Curva 7 – Chicane (Plata): 464 € (agotadas en preventa).

Curva 12 (Plata): 464 €.

Curva 13 (Plata Plus): 603 €.

Recta principal (Curva 1 y 2 – Oro): 799 €.

Curva Monumental (peraltada de 24%) – Oro: 799 €.

El Gran Premio de Madrid contará con un circuito Suburbano y de fácil acceso para los fanáticos de la Fórmula 1

Alta demanda desde la preventa

La empresa Fever, encargada de la gestión de entradas, ha confirmado que aunque algunos cupos se agotaron en la fase "early bird", aún se reservaron localidades para la venta oficial.

El GP de Madrid 2026 se perfila como una cita histórica, no solo por ser la primera vez que la Fórmula 1 correrá en el trazado Madring, sino también por la gran expectación en torno a sus curvas únicas, especialmente la Monumental, con 500 metros de recorrido y una inclinación récord del 24%.

Si quieres asistir al debut de la F1 en Madrid, lo recomendable es asegurar tu entrada lo antes posible, ya que la demanda promete llenar las gradas en tiempo récord.