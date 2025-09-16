Mascherano se queja del calendario: Inter Miami sin descanso antes de enfrentar a Seattle

El argentino Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, durante la conferencia de prensa de su presentación, el 3 de diciembre de 2024.

El técnico argentino Javier Mascherano expresó su malestar por el ajustado calendario que afronta Inter Miami, que viene de perder 3-0 contra Charlotte el pasado sábado y debe volver a jugar este martes frente a Seattle Sounders en la MLS.

“No hay tiempo para entrenar, no hace ni 48 horas que jugamos”, señaló Mascherano en conferencia de prensa, lamentando la falta de descanso entre compromisos. El entrenador reconoció que el equipo debe corregir errores colectivos para superar la mala racha en la liga.

Revancha ante Seattle

El duelo contra los Sounders trae a la memoria la final de la Leagues Cup del 31 de agosto, donde Inter Miami cayó 3-0 ante el mismo rival. A esa derrota se suma la reciente goleada sufrida en Charlotte y la irregularidad en la MLS: apenas dos victorias en los últimos siete partidos.

Inter Miami en la clasificación

Inter Miami ocupa el octavo lugar en la Conferencia Este con 46 puntos.

Está a 11 puntos del líder Philadelphia Union.

El equipo de Messi tiene cuatro partidos menos disputados por su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Mascherano se mostró optimista y aseguró que el resultado ante Charlotte no reflejó lo ocurrido en el campo, destacando que su equipo generó varias ocasiones claras de gol.