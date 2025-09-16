Fanáticos de los Dolphins comienzan a pedir la cabeza del entrenador McDaniel

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

El comienzo de temporada de los Dolphins de Miami ha sido todo menos lo que la fanaticada deseaba. Después de sufrir una paliza en el juego inaugural del torneo, el equipo del entrenador Mike McDaniel volvió a caer en su segunda prueba, aunque en un desafío que fue mucho más disputado.

Ante los Patriots de Nueva Inglaterra, los residentes del sur de la Florida sucumbieron por 33-27 en un compromiso en el que ambos equipos se intercambiaron el momentum. Al final, los "Pats" consiguieron su primera victoria en Miami desde 2019.

El flojo arranque de temporada ha llevado a que los fanáticos de los Dolphins pierdan la paciencia con rapidez y McDaniel ha sido el centro de las críticas, pues muchos aficionados han comenzado a pedir su cabeza como instructor del combinado.

Sin embargo, McDaniel no es el único que debería quedarse sin trabajo de acuerdo a los seguidores del club. El gerente general Chris Grier también ha sido objeto de muchas críticas y su puesto en la organización podría verse seriamente comprometido si los Dolphins no consiguen enderezar el camino pronto.

¿Qué dejó el segundo juego?

Más allá del resultado adverso, el segundo choque de la temporada regular para los Miami dejó algunos aspectos positivos que podrían darle algo de esperanza a los fanáticos del equipo.

Quizás el más sobresaliente es que los Dolphins dieron pelea. Pese a caer 12-0 en el marcador en el primer cuarto, Miami respondió y se mantuvo en el partido hasta el último instante.

Luego de intercambiar el liderato durante todo el cotejo, los Dolphins incluso tuvieron una última oportunidad de quedarse con el encuentro en el minuto final.

"Creo que mi nivel de confianza se basa en la respuesta de este equipo en particular y cómo lo han hecho hasta los momentos", indicó McDaniel, en declaraciones recogidas por el portal oficial del conjunto. "Tengo un alto nivel de confianza en que harán el trabajo y si establezco todas las cosas exactas en las que necesitan trabajar, tengo confianza de que lo harán. Creo en los jugadores y en los coaches de este equipo", sentenció.