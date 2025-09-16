martes 16  de  septiembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Fanáticos de los Dolphins comienzan a pedir la cabeza del entrenador McDaniel

Tras arrancar la temporada 0-2, el entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, ha sido objeto de muchas críticas por parte de la afición

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

El entrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel (izquierda), se para en el campo durante un compromiso contra los Bills de Búfalo, el 3 de noviembre de 2024.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

El comienzo de temporada de los Dolphins de Miami ha sido todo menos lo que la fanaticada deseaba. Después de sufrir una paliza en el juego inaugural del torneo, el equipo del entrenador Mike McDaniel volvió a caer en su segunda prueba, aunque en un desafío que fue mucho más disputado.

Ante los Patriots de Nueva Inglaterra, los residentes del sur de la Florida sucumbieron por 33-27 en un compromiso en el que ambos equipos se intercambiaron el momentum. Al final, los "Pats" consiguieron su primera victoria en Miami desde 2019.

Lee además
Rasul Douglas, de los Bills de Búfalo, reacciona en un partido ante los Seahawks de Seattle en el Lumen Field, el 27 de octubre de 2024 en Seattle, Washington.
FÚTBOL AMERICANO

Dolphins apuestan por Rasul Douglas. ¿Por qué?
Tyler Warren, # 84 de los Colts de Indianápolis, es perseguido por Kenneth Grant, # 90 de los Miami Dolphins durante el último cuarto durante el juego en el Lucas Oil Stadium el 7 de septiembre de 2025 en Indianápolis, Indiana. 
Fútbol americano

Dolphins caen ante Colts y rompen su racha ganadora en estrenos de temporada NFL

El flojo arranque de temporada ha llevado a que los fanáticos de los Dolphins pierdan la paciencia con rapidez y McDaniel ha sido el centro de las críticas, pues muchos aficionados han comenzado a pedir su cabeza como instructor del combinado.

Sin embargo, McDaniel no es el único que debería quedarse sin trabajo de acuerdo a los seguidores del club. El gerente general Chris Grier también ha sido objeto de muchas críticas y su puesto en la organización podría verse seriamente comprometido si los Dolphins no consiguen enderezar el camino pronto.

¿Qué dejó el segundo juego?

Más allá del resultado adverso, el segundo choque de la temporada regular para los Miami dejó algunos aspectos positivos que podrían darle algo de esperanza a los fanáticos del equipo.

Quizás el más sobresaliente es que los Dolphins dieron pelea. Pese a caer 12-0 en el marcador en el primer cuarto, Miami respondió y se mantuvo en el partido hasta el último instante.

Embed

Luego de intercambiar el liderato durante todo el cotejo, los Dolphins incluso tuvieron una última oportunidad de quedarse con el encuentro en el minuto final.

"Creo que mi nivel de confianza se basa en la respuesta de este equipo en particular y cómo lo han hecho hasta los momentos", indicó McDaniel, en declaraciones recogidas por el portal oficial del conjunto. "Tengo un alto nivel de confianza en que harán el trabajo y si establezco todas las cosas exactas en las que necesitan trabajar, tengo confianza de que lo harán. Creo en los jugadores y en los coaches de este equipo", sentenció.

Temas
Te puede interesar

Crisis en Miami: la ofensiva de Tua Tagovailoa queda al descubierto y los Colts descifran a Dolphins

Jugadores de los Dolphins sostienen reunión tras derrota ante los Colts

Dura derrota de los Dolphins en casa contra los Patriots

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó otra lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026