Tom Brady jugará un torneo de flag football en Arabia Saudita en 2026

El exjugador de la NFL Tom Brady sonríe durante la ceremonia de inauguración de su estatua antes del partido de pretemporada de la NFL 2025 entre los Washington Commanders y los New England Patriots en el Estadio Gillette el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts.

El legendario mariscal de campo Tom Brady , siete veces campeón del Super Bowl y actual analista de Fox Sports, anunció que participará en el Fanatics Flag Football Classic, un torneo de fútbol bandera que se disputará el 21 de marzo de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

El evento contará con la presencia de grandes figuras actuales y exjugadores de la NFL, entre ellos:

Fútbol Mascherano se queja del calendario: Inter Miami sin descanso antes de enfrentar a Seattle

Saquon Barkley

CeeDee Lamb

Christian McCaffrey

Maxx Crosby

Rob Gronkowski

Los equipos estarán dirigidos por entrenadores de renombre: Pete Carroll (Seattle Seahawks), Sean Payton (Denver Broncos) y Kyle Shanahan (San Francisco 49ers).

Picsart_25-08-09_16-12-22-273 El propietario Robert Kraft y el exjugador de la NFL Tom Brady posan durante la ceremonia de inauguración de la estatua antes del partido de pretemporada de la NFL 2025 entre los Washington Commanders y los New England Patriots en el Estadio Gillette el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts. Billie Weiss/Getty Images/AFP

Una apuesta internacional y olímpica

Brady se asoció con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, para organizar el torneo, que será transmitido por Fox Sports y contará con la conducción del comediante Kevin Hart.

El exquarterback aseguró que el evento representa un compromiso a varios años y que será la primera gran exposición de jugadores de la NFL al flag football, disciplina que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Rob Gronkowski, invitado personalmente por Brady, bromeó con que aceptó porque no habrá contacto físico: “Ya pagué mis deudas en ese departamento”, dijo entre risas.

El torneo busca no solo entretener, sino también proyectar el flag football como un espectáculo global antes de su estreno olímpico.