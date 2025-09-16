martes 16  de  septiembre 2025
Tom Brady jugará un torneo de flag football en Arabia Saudita en 2026

Tom Brady jugará el Fanatics Flag Football Classic en Arabia Saudita 2026 junto a estrellas de la NFL como Gronkowski, McCaffrey y Barkley

El exjugador de la NFL Tom Brady sonríe durante la ceremonia de inauguración de su estatua antes del partido de pretemporada de la NFL 2025 entre los Washington Commanders y los New England Patriots en el Estadio Gillette el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts.&nbsp;

El exjugador de la NFL Tom Brady sonríe durante la ceremonia de inauguración de su estatua antes del partido de pretemporada de la NFL 2025 entre los Washington Commanders y los New England Patriots en el Estadio Gillette el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts. 

Billie Weiss/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El legendario mariscal de campo Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl y actual analista de Fox Sports, anunció que participará en el Fanatics Flag Football Classic, un torneo de fútbol bandera que se disputará el 21 de marzo de 2026 en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

Estrellas de la NFL confirmadas

El evento contará con la presencia de grandes figuras actuales y exjugadores de la NFL, entre ellos:

Saquon Barkley

CeeDee Lamb

Christian McCaffrey

Maxx Crosby

Rob Gronkowski

Los equipos estarán dirigidos por entrenadores de renombre: Pete Carroll (Seattle Seahawks), Sean Payton (Denver Broncos) y Kyle Shanahan (San Francisco 49ers).

Picsart_25-08-09_16-12-22-273
El propietario Robert Kraft y el exjugador de la NFL Tom Brady posan durante la ceremonia de inauguración de la estatua antes del partido de pretemporada de la NFL 2025 entre los Washington Commanders y los New England Patriots en el Estadio Gillette el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts.

El propietario Robert Kraft y el exjugador de la NFL Tom Brady posan durante la ceremonia de inauguración de la estatua antes del partido de pretemporada de la NFL 2025 entre los Washington Commanders y los New England Patriots en el Estadio Gillette el 8 de agosto de 2025 en Foxborough, Massachusetts.

Una apuesta internacional y olímpica

Brady se asoció con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, para organizar el torneo, que será transmitido por Fox Sports y contará con la conducción del comediante Kevin Hart.

El exquarterback aseguró que el evento representa un compromiso a varios años y que será la primera gran exposición de jugadores de la NFL al flag football, disciplina que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Rob Gronkowski, invitado personalmente por Brady, bromeó con que aceptó porque no habrá contacto físico: “Ya pagué mis deudas en ese departamento”, dijo entre risas.

El torneo busca no solo entretener, sino también proyectar el flag football como un espectáculo global antes de su estreno olímpico.

