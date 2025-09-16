El cubano Yordan Álvarez se lesiona con los Astros y preocupa su estado físico

Yordan Álvarez #44 de los Astros de Houston recibe ayuda para salir del campo tras torcerse el tobillo en el plato durante la primera entrada contra los Rangers de Texas en el Daikin Park el 15 de septiembre de 2025 en Houston, Texas.

El pelotero cubano Yordan Álvarez, jardinero de los Houston Astros, encendió las alarmas tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo durante el partido del lunes contra los Texas Rangers.

El incidente ocurrió en la primera entrada, cuando Álvarez pisó de forma incómoda el plato de home. El slugger apenas pudo caminar hacia el dugout y necesitó ayuda para llegar al clubhouse.

Detalles de la lesión del cubano Yordan Álvarez

Salió del estadio en muletas y con una bota ortopédica.

Será sometido a una resonancia magnética (MRI) este martes, según informó el mánager Joe Espada.

Fue reemplazado en el partido por Zach Cole, con Jesús Sánchez pasando al jardín izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SwingCompletoBB/status/1967749105146561011?t=BF_Xx1NFwZtY3fR2XIecSA&s=19&partner=&hide_thread=false Yordan Alvarez LESIONADO DE NUEVO



El #cubano no se deslizó en home y el tobillo izquierdo parece haber sufrido en la siguiente jugada, donde corria desde la inicialpic.twitter.com/MZ2Zej6COM — Swing Completo LLC (@SwingCompletoBB) September 16, 2025

Números de Álvarez en 2025

El toletero de 28 años acumulaba 6 jonrones, 27 impulsadas y un OPS de .794 en 47 juegos antes de su salida.

Contexto de los Astros

Los Astros vencieron 6-3 a los Rangers y actualmente están a medio juego de los Seattle Mariners en la lucha por el liderato del Oeste de la Liga Americana. Los Rangers, en cambio, se mantienen a 3.5 juegos de Houston.

La posible gravedad de la lesión de Álvarez genera gran preocupación, ya que es uno de los bates más importantes en la alineación de Houston y una pieza clave en la pelea divisional.