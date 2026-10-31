Entre catrinas y Día de Muertos arrancó el Gran Premio de México 2026

Un espectador alza la bandera mexicana en las tribunas previo al inicio de una práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el 30 de octubre de 2026.

Finalmente ha dado inicio una de las carreras más esperadas por la audiencia latina, el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 , una cita histórica que desde hace varios años combina de manera muy interesante la tradicional celebración del Día de Muertos y la pasión por la velocidad.

Para este año en especial, y debido a la coincidencia de las fechas de la carrera y el Día de Muertos , la influencia de la celebración se ha visto reflejada a lo largo y ancho del circuito, incluso con ofrendas que rinden tributo a algunas de las figuras más importantes del automovilismo.

En la entrada principal del Paddock, tres altares destacan como parte de la decoración; en ellos se aprecian fotografías de personajes históricos que, en vida, formaron parte del Gran Circo.

Desde Frank Williams, fundador de la legendaria escudería británica, Jules Bianchi, piloto francés, e incluso Enzo Ferrari, Ayrton Senna y Roscoe, mascota del siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, tienen sus fotografías ubicadas de manera estratégica en la ofrenda que se levantó en el trazado mexicano.

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Como era de esperarse, también destacadas figuras del automovilismo nacional como Moisés Solana y Pedro y Ricardo Rodríguez fueron homenajeados en los altares de muertos, en los que además de los retratos, también se aprecian elementos tradicionales como flores de cempasúchil, velas y calaveritas, al parecer hechas del tradicional barro negro.

Las Catrinas, las protagonistas

Imponentes Catrinas ataviadas con vestidos extravagantes y coloridos que rinden tributo al Día de Muertos fueron las encargadas de recibir a los pilotos y fanáticos de este deporte, por supuesto haciendo alusión a uno de los personajes más icónicos de la cultura mexicana: “La Calavera Garbancera”, obra atribuida a José Guadalupe Posada en 1913, y que años más tarde, en 1947, fue retomada por Diego Rivera.

Al igual que en años pasados, las flores de cempasúchil adornaron las entradas de los "hospitalities" de cada escudería, además de algunas de las zonas de fanáticos, imprimiendo el puro estilo mexicano a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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GP de México, una cita muy esperada por los latinos

Aunque el calendario de Formula 1 actual tiene paradas programas en países de habla hispana como España, la ronda en México siempre es una de las más esperadas para la audiencia latina, no solo por el ambiente en general, sino por la celebración que se genera al contar con pilotos latinoamericanos como lo son el mexicano Sergio “Checo” Pérez, el argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto.

Hasta el momento, el México GP tiene un contrato vigente hasta la temporada 2028; sin embargo, los organizadores ya han hablado de la posibilidad de iniciar pláticas para extender la permanencia de la Formula 1 en México, sobre todo después de que se anunciara la llegada de la F2 a tierras aztecas y por supuesto, la reciente extensión de contrato de “Checo” Pérez con Cadillac hasta 2029.