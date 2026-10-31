sábado 31  de  octubre 2026
MOTORES

Entre catrinas y Día de Muertos arrancó el Gran Premio de México 2026

El round 19 de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dio inicio en México, lugar en el que el tributo a la muerte y a la velocidad coincidieron de manera magistral

Un espectador alza la bandera mexicana en las tribunas previo al inicio de una práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el 30 de octubre de 2026.

Un espectador alza la bandera mexicana en las tribunas previo al inicio de una práctica en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el 30 de octubre de 2026.

CARL DE SOUZA / AFP
Por Karla Roca

Finalmente ha dado inicio una de las carreras más esperadas por la audiencia latina, el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, una cita histórica que desde hace varios años combina de manera muy interesante la tradicional celebración del Día de Muertos y la pasión por la velocidad.

El tributo para las leyendas de la F1

Para este año en especial, y debido a la coincidencia de las fechas de la carrera y el Día de Muertos, la influencia de la celebración se ha visto reflejada a lo largo y ancho del circuito, incluso con ofrendas que rinden tributo a algunas de las figuras más importantes del automovilismo.

Lee además
El piloto italiano ganador de la carrera Mercedes, Kimi Antonelli, sostiene el trofeo mientras celebraba el podio al concluir el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos en el Circuito de los Estados Unidos en Austin, Texas, el 25 de octubre de 2026.
Fórmula 1

Antonelli acaricia la gloria en la Fórmula 1 tras dominar el GP de Estados Unidos
El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez (izq), y el piloto español de Williams, Carlos Sainz, llegan al desfile de conductores previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.
MOTORES

"Checo" Pérez llega a su 'home race' alcanzando un hito histórico: 300 GP's de Formula 1

En la entrada principal del Paddock, tres altares destacan como parte de la decoración; en ellos se aprecian fotografías de personajes históricos que, en vida, formaron parte del Gran Circo.

Desde Frank Williams, fundador de la legendaria escudería británica, Jules Bianchi, piloto francés, e incluso Enzo Ferrari, Ayrton Senna y Roscoe, mascota del siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, tienen sus fotografías ubicadas de manera estratégica en la ofrenda que se levantó en el trazado mexicano.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

Como era de esperarse, también destacadas figuras del automovilismo nacional como Moisés Solana y Pedro y Ricardo Rodríguez fueron homenajeados en los altares de muertos, en los que además de los retratos, también se aprecian elementos tradicionales como flores de cempasúchil, velas y calaveritas, al parecer hechas del tradicional barro negro.

Las Catrinas, las protagonistas

Imponentes Catrinas ataviadas con vestidos extravagantes y coloridos que rinden tributo al Día de Muertos fueron las encargadas de recibir a los pilotos y fanáticos de este deporte, por supuesto haciendo alusión a uno de los personajes más icónicos de la cultura mexicana: “La Calavera Garbancera”, obra atribuida a José Guadalupe Posada en 1913, y que años más tarde, en 1947, fue retomada por Diego Rivera.

Al igual que en años pasados, las flores de cempasúchil adornaron las entradas de los "hospitalities" de cada escudería, además de algunas de las zonas de fanáticos, imprimiendo el puro estilo mexicano a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

GP de México, una cita muy esperada por los latinos

Aunque el calendario de Formula 1 actual tiene paradas programas en países de habla hispana como España, la ronda en México siempre es una de las más esperadas para la audiencia latina, no solo por el ambiente en general, sino por la celebración que se genera al contar con pilotos latinoamericanos como lo son el mexicano Sergio “Checo” Pérez, el argentino Franco Colapinto y el brasileño Gabriel Bortoleto.

Hasta el momento, el México GP tiene un contrato vigente hasta la temporada 2028; sin embargo, los organizadores ya han hablado de la posibilidad de iniciar pláticas para extender la permanencia de la Formula 1 en México, sobre todo después de que se anunciara la llegada de la F2 a tierras aztecas y por supuesto, la reciente extensión de contrato de “Checo” Pérez con Cadillac hasta 2029.

Temas
Te puede interesar

¡Apunta a la historia! Kimi Antonelli busca en México ser el campeón más joven de la Fórmula 1

A las puertas de la gloria en la Fórmula 1, jefe de Mercedes apuesta por la calma

Franco Colapinto reconoce que la Formula 1 ha unido a los latinos: "Es algo que no ves en otro deporte"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones de combate militares estadounidenses se encuentran en la plataforma del aeropuerto José Aponte de la Torre —anteriormente Estación Naval Roosevelt Roads—, en Ceiba, Puerto Rico, el 3 de enero de 2026.
DECLARACIONES

Base de Puerto Rico serviría de apoyo para acción de EEUU en Cuba, según medio puertorriqueño

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce durante una sesión de práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la ciudad de Bakú, el 19 de septiembre de 2025. 
MOTORES

Franco Colapinto reconoce que la Formula 1 ha unido a los latinos: "Es algo que no ves en otro deporte"

El gobernador de Florida, Ron DeSantis durante el evento de las primeras demostraciones de vuelo con aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) sobre la bahía de Tampa
Vuelos

Florida realiza con éxito las primeras pruebas de aeronaves eléctricas y taxis aéreos en Tampa

El domingo cambia la hora, ¿atrasar o adelantar el reloj?
VOLVER AL HORARIO NORMAL

El domingo cambia la hora, ¿atrasar o adelantar el reloj?

James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a TP-Link.
OPERATIVOS

Casi 300 arrestados en Florida por abuso sexual de menores y trata de personas

Te puede interesar

Maureen Porras, Fernanda Gomes, Peter Espinosa y Gustavo Garagorry, candidatos al Concejo de Doral.
ELECCIONES 2026

Doral define futuro entre disputas políticas y diferencias sobre ICE

Por Daniel Castropé
El gobernador de Florida, Ron DeSantis durante el evento de las primeras demostraciones de vuelo con aeronaves eléctricas de Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés) sobre la bahía de Tampa
Vuelos

Florida realiza con éxito las primeras pruebas de aeronaves eléctricas y taxis aéreos en Tampa

El TPS fue motivo de protesta de organizaciones comunitarias venezolanas en Miami, Florida.
MIGRACIÓN

Tribunal de apelaciones abre la puerta a restablecer el TPS para cientos de miles de venezolanos

Playa y Grand Hotel, Sopot, Polonia.
VIAJES

Sopot, escape costero de Polonia a orillas del Báltico

Aviones de combate militares estadounidenses se encuentran en la plataforma del aeropuerto José Aponte de la Torre —anteriormente Estación Naval Roosevelt Roads—, en Ceiba, Puerto Rico, el 3 de enero de 2026.
DECLARACIONES

Base de Puerto Rico serviría de apoyo para acción de EEUU en Cuba, según medio puertorriqueño