martes 27  de  octubre 2026
MOTORES

"Checo" Pérez llega a su 'home race' alcanzando un hito histórico: 300 GP's de Formula 1

Solo seis pilotos en la historia de la Fórmula 1 han corrido 300 Grandes Premios. El mexicano Sergio "Checo" Pérez se unirá al club en el GP de México 2026

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez (izq), y el piloto español de Williams, Carlos Sainz, llegan al desfile de conductores previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.

El piloto mexicano de Cadillac, Sergio Pérez (izq), y el piloto español de Williams, Carlos Sainz, llegan al desfile de conductores previo al Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka.

AFP
Por Karla Roca

Luego de un año sabático tras su salida de Red Bull, finalmente Sergio Pérez regresa como el protagonista de una de las carreras más esperadas para los latinos, el Gran Premio de México; sin embargo, para este 2026 se añade un elemento extra, pues el piloto de Cadillac estará rompiendo la marca de los 300 Grandes Premios en su 'home race’.

Escribirá su nombre en los libros de historia

Luego de salir a la pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez el domingo de carrera, el mexicano formará parte de un selecto grupo de seis pilotos que han llegado, o superado, la barrera de las 300 carreras de Formula 1.

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Nombres de grandes como Ruben Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton forman parte de este selecto club al que se unirá el piloto de Cadillac Formula 1 Team.

Al momento y luego del Gran Premio de los Estados Unidos 2026, "Checo" Pérez llegó a la marca de los 299 Grandes Premios disputados, el mismo número de carreras largadas que el cuatro veces campeón del mundo, Sebastián Vettel.

Pérez ha hecho vibrar a los fanáticos de habla hispana

Con un total de 15 temporadas en la máxima categoría del automovilismo, Pérez literalmente se convirtió en una leyenda, no solo para los mexicanos, sino para los fanáticos del deporte motor de toda Latinoamérica.

Hoy por hoy, el coequipero de Valtteri Bottas es considerado como el mexicano más exitoso de la historia, con más Grandes Premios disputados, 6 victorias, 39 podios y 3 "pole positions". El mejor resultado para un mexicano en F1 también lo obtuvo él, consagrándose como subcampeón del mundo en la temporada 2023 con la escudería Red Bull.

Uno de los momentos más importantes en la carrera del piloto mexicano fue, sin duda, su primera victoria en F1, misma que llegó durante el Gran Premio de Sakhir 2020, a bordo de un Racing Point, escudería de la que formaba parte en aquel momento.

Ya con la escudería de las bebidas energéticas , el mexicano alcanzó cinco victorias más, incluida la que lo colocó como una figura histórica del deporte motor, llegando al escalón más alto del podio durante el Gran Premio de Mónaco 2022, un momento memorable para el automovilismo latinoamericano.

Cadillac F1 Team, el nuevo sueño

Aunque el piloto mexicano ha aceptado que está más cerca de su retiro de la máxima categoría del automovilismo, actualmente disputa su primera temporada con la onceava escudería de la parrilla, Cadillac Formula 1 Team, un proyecto que se está construyendo desde cero, pero con la experiencia y liderazgo de "Checo" Pérez y Bottas.

Pérez tiene un contrato asegurado con la escudería americana hasta finales de 2027, con la posibilidad de extender un año más, a 2028, dependiendo de los resultados y los intereses personales del mexicano, quien cada vez insiste más en su deseo de dedicarse a su familia y proyectos personales al cien por ciento.

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