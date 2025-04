Entrenador del Barcelona admite que el equipo necesita respaldar su temporada con títulos

"El equipo ha mejorado mucho. Me siento muy agradecido por cómo nos han salido las cosas, pero esto es fútbol, los títulos cuentan", declaró este martes Flick en rueda de prensa previa a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético, que se jugará en el estadio Metropolitano de la capital de España.

El cuadro catalán busca lograr el triplete al final de la temporada: liga, copa y Champions League, y para ello necesita ganar en el Metropolitano después de empatar a cuatro en su feudo en la ida en febrero.

El Barcelona ha marcado cuatro goles o más en 20 de los 45 partidos que ha jugado en todas las competiciones esta temporada.

"Jugamos buen fútbol. Lo veo y lo reconocen los aficionados. Están contentos", aseguró Flick, que evitó compararse con sus rivales.

"No creo que haya que compararse con el Madrid (...). El Madrid es fantástico y también el Atlético y su entrenador. Veremos cómo acaba todo, pero yo estoy contento por cómo van las cosas. Hay que ganar títulos y como dije, lo vamos a dar todo. Ya veremos qué ocurre", señaló Flick.

Flick precisó que el atacante brasileño Raphinha y el central Pau Cubarsí están listos para jugar tras descansar contra el Girona el domingo.

El portero alemán Marc-Andre ter Stegen volvió a entrenar esta semana después de una larga ausencia por una operación de rodilla, aunque pasará algún tiempo antes de que pueda competir.

"Estaba en el campo hoy y vamos a ver, paso a paso, es normal, tenemos que esperar", aseguró Flick. "No es el momento de tomar una decisión", prosiguió.

En cuanto a la comparación de juego con su eterno rival, se limitó a alabar al equipo blanco.

Simeone niega un fracaso

Por su parte, el técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se negó a hablar de fracaso en el caso de que pierda, tras caer eliminado en octavos de la Champions ante el Real Madrid y estar prácticamente descartado para la lucha por LaLiga.

"La palabra fracaso es amplia, el fracaso es no intentarlo. El que fracasa es el que no lo intenta. El que lo intenta, no fracasa", reivindicó en conferencia de prensa este martes.

"La temporada está siendo muy buena. Repito, quizás no lo escucharon, competimos muy bien en Champions, estamos haciendo una buena liga, estamos en semifinales de Copa del Rey. El destino del partido a partido dictará, al final de temporada, si ha sido muy buena, extraordinaria o si es regular", insistió.

FUENTE: AFP