Miami vive la antesala de la Feria de Sevilla con actividades culturales y empresariales

Durante la jornada también se presentó en la ciudad la firma de moda andaluza Silbon.

El encuentro reunió a organizadores, empresarios y miembros de la comunidad española para compartir el espíritu festivo previo al evento principal.

Preferia de Sevilla en Miami, recepción organizada en la residencia del Consulado Español en la ciudad.

MIAMI . - La ciudad vive desde esta semana la antesala de la Feria de Sevilla en Miami, un evento que busca fortalecer los lazos culturales y económicos entre Andalucía y el sur de Florida a través de una agenda de actividades que reúne a autoridades, empresarios y representantes del ámbito cultural.

La programación comenzó el 11 de marzo en la Freedom Tower , donde se realizaron entrevistas y encuentros con miembros de la delegación española que llegó a Miami para participar en las celebraciones. Entre ellos estuvieron Rodrigo Rodríguez Hans , vicepresidente de PRODETUR, Francisco Javier Arroyo , director general de Turismo de Córdoba, y Rebeca Calvet , representante de AndalUSA , entidad impulsora de la feria en Estados Unidos.

TRADICIÓN ANDALUZA La Feria de Sevilla llega a Miami con flamenco, caballos y sabor andaluz

PREFERIA DE SEVILLA EN MIAMI 2026 RESIDENCIA CONSULAR CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Durante esa jornada también se presentó en la ciudad la firma de moda andaluza Silbon, que trasladó a la región la esencia cultural del sur de España con la exposición fotográfica “Raíces”, un proyecto artístico del fotógrafo cordobés Pablo Borrego.

La muestra rinde homenaje a la identidad, el paisaje y las tradiciones andaluzas a través de una serie de imágenes que invitan al público a adentrarse en su cultura. Según Borrego, la iniciativa busca tender puentes culturales entre ambos territorios.

“Para mí es un verdadero orgullo contribuir a enlazar Silbon y la moda con la tradición. Mi colaboración es una oportunidad para acercar la cultura andaluza y sus tradiciones a otros públicos”, expresó.

SILBON Durante la jornada también se presentó en la ciudad la firma de moda andaluza Silbon. CORTESÍA COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FERIA DE SEVILLA EN MIAMI

La exposición reunió a representantes de la comunidad hispanoamericana de Miami, autoridades institucionales y diversas personalidades del ámbito cultural y social de la ciudad.

Las actividades continuaron la noche del 12 de marzo en la residencia del Consulado de España en Miami, donde se celebró la tradicional preferia, un encuentro que reunió a organizadores, empresarios y miembros de la comunidad española para compartir el espíritu festivo previo al evento principal.

La cónsul de España en Miami, Belén Alfaro Hernández, destacó el significado institucional y cultural de la festividad.

“Es un evento importante porque supone el acercamiento entre ciudades y también la diplomacia local. En esta ocasión participan las ciudades de Sevilla y Córdoba". afirmó.

Alfaro explicó además que una comitiva empresarial llegó desde la península ibérica para fortalecer las relaciones bilaterales.

“Ha venido una delegación con más de treinta empresarios para estrechar los lazos económicos con Miami. También han llegado representantes de los ayuntamientos de Sevilla y de Córdoba. Es una ocasión para reforzar las relaciones culturales y, sobre todo, en el ámbito económico”.

La diplomática también resaltó el ambiente festivo de la velada.

“Ha sido una fiesta muy bonita. Hemos tenido aquí un grupo de flamenco que ha estado cantando música andaluza, como parte de esta celebración previa de la Feria de Sevilla en Miami, que tendrá lugar el próximo sábado y a la que espero que puedan acudir”.

Por su parte, Rebeca Calvet, miembro del comité organizador, explicó el esfuerzo detrás de la organización del evento.

“Ha sifo un proceso maravilloso. Ya estás viendo que tenemos la preferia y que todo el mundo está en ambiente. Ha sido un año de mucho trabajo. Hemos traído empresas desde España, la gastronomía española y ese ambiente que solo vas a tener aquí, en lo que es Miami, que de repente se convierte en Sevilla”.

PREFERIA DE SEVILLA EN MIAMI 2026 RESIDENCIA CONSULAR Comité organizador de la Feria de Sevilla en Miami. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Calvet destacó además el trabajo colectivo que ha hecho posible la celebración.

“Esto es un trabajo de un año. Todos somos amantes de la feria, tenemos nuestro trabajo además de la feria, con lo cual sacas horas extra de donde puedes. Y lo más bonito es que todos nos juntamos con una comunidad, con un equipo y con un fin común, en el que incluso se involucran nuestros familiares”.

Ese objetivo, explicó, es acercar la cultura española al ámbito local.

“Traer un pedacito de España aquí a Miami, traer ese cariño y compartirlo con el público de Miami, que nos quiere muchísimo”.

Daniela Moreno Coll, del Comité Andalucía de Sevilla, explicó que el evento crecerá este año con nuevos espacios y espectáculos.

“Este año además traemos varias novedades. Nos mudamos a Tropical Park y tendremos un espectáculo ecuestre con caballos de pura raza española. También contamos con el apoyo de instituciones que es muy importante, como la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía. Además de que estamos muy felices de estar aquí, porque nos unen muchísimos lazos, los invito a que vayan a disfrutar de nuestra cultura: la gastronomía, el flamenco y todos los espectáculos que hemos preparado”.

Las actividades previas culminarán el 14 de marzo en Tropical Park, donde se celebrará la Feria de Sevilla en Miami, una jornada que reiteramos reunirá música flamenca, gastronomía española, espectáculos ecuestres y diferentes manifestaciones culturales inspiradas en la tradicional fiesta andaluza.