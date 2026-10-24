El Barcelona busca alejarse del Real Madrid en un clásico marcado por las bajas

El FC Barcelona afronta este domingo el clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou con el objetivo de ampliar su ventaja en la cima de LaLiga, en un duelo que puede marcar el rumbo de la temporada. Sin embargo, las bajas defensivas y la reciente recuperación futbolística del conjunto blanco añaden incertidumbre al choque.

El equipo azulgrana, líder del campeonato, llega después de sufrir su primera derrota de la temporada frente al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Por su parte, el Real Madrid encadena cuatro victorias consecutivas y mostró su mejor versión desde la llegada de José Mourinho al banquillo el pasado verano, tras golear 4-1 al Leipzig en la competición europea.

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El Barcelona dispone de seis puntos de ventaja sobre el conjunto madridista, tercero en la clasificación, por lo que una victoria le permitiría dar un golpe de autoridad en la lucha por el título.

"Espero un equipo con mucha confianza", reconoció el entrenador azulgrana, Hansi Flick, al referirse a su eterno rival.

Pese al buen momento del Madrid, el Barça mantiene argumentos para afrontar el encuentro con optimismo. La recuperación de Raphinha y el excelente rendimiento del joven Lamine Yamal refuerzan el potencial ofensivo de un equipo que ha marcado al menos dos goles en todos sus partidos de esta temporada.

Mourinho advierte que el clásico es un partido diferente

El Real Madrid llega al enfrentamiento con mejores sensaciones después de encadenar resultados positivos y recuperar confianza bajo la dirección de Mourinho. No obstante, el técnico portugués advirtió que el rendimiento reciente no garantiza nada en un partido de estas características.

"En los clásicos creo que lo que has hecho antes no tiene ninguna influencia", afirmó Mourinho este sábado, al restar importancia a la dinámica previa de ambos equipos.

La ausencia de Vinícius Júnior, sancionado y con un rendimiento discreto en las últimas semanas, obligará al entrenador madridista a reorganizar su ataque. Una de las alternativas es el joven marfileño Yan Diomande, que ha mostrado progresos tanto en defensa como en ataque desde su llegada al club.

Mourinho también podría apostar por reforzar el centro del campo para dificultar la circulación del balón del Barcelona. El planteamiento será especialmente importante ante un rival que destaca por su capacidad para generar ocasiones, aunque la derrota contra el PSG volvió a evidenciar los problemas defensivos del conjunto de Flick.

Las bajas defensivas preocupan a Flick

El Barcelona afronta el clásico con importantes ausencias en su última línea. Eric García y Andreas Christensen están lesionados, mientras que Jules Koundé tampoco estará disponible, según confirmó Flick. En el centro del campo, Dani Olmo continúa fuera por lesión.

La derrota por 4-1 frente al PSG dejó al descubierto las dificultades del conjunto catalán para proteger su portería, especialmente cuando su defensa adelantada queda expuesta a los ataques rivales.

"Tendremos que defender mucho mejor de lo que lo hicimos en París. Eso es lo que hemos estado comentando hoy y espero poder demostrarlo mañana", señaló Flick en la víspera del encuentro.

El técnico alemán confía en que su equipo recupere la solidez defensiva sin renunciar al estilo ofensivo que lo ha convertido en uno de los conjuntos más goleadores del campeonato.

Raphinha y Mbappé, protagonistas de la lucha goleadora

El Barcelona conserva una de sus principales fortalezas: su capacidad para transformar las ocasiones en goles. El equipo promedia más de cuatro tantos por partido esta temporada y cuenta con Raphinha como máximo goleador de LaLiga, con 12 anotaciones.

Kylian Mbappé ocupa la segunda posición con nueve tantos, mientras que Lamine Yamal suma ocho. Ambos delanteros aspiran, además, al Balón de Oro, pero el clásico representa una oportunidad para marcar diferencias en la competición doméstica.

"Nuestra racha invicta en el campeonato sigue intacta y haremos todo lo posible para mantenerla", afirmó Raphinha a TNT Sports.

El Barcelona buscará aprovechar el factor campo para consolidar su liderato, mientras que el Real Madrid intentará prolongar su recuperación y recortar distancias. Con las estrellas de ambos equipos bajo los focos y las dudas defensivas como uno de los principales factores del enfrentamiento, el clásico promete ser una prueba decisiva para las aspiraciones de ambos clubes.