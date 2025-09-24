Entrenador del Barcelona sobre Lamine Yamal: "No haber ganado el Balón de Oro es una motivación"

El atacante Lamine Yamal (izquierda) y el defensor Alex Balde celebran luego de que el Barcelona consiguiera su primer gol en un partido contra el Espanyol, el 15 de mayo de 2025.

BARCELONA.- El técnico del Barcelona , Hansi Flick , aseguró este miércoles que Lamine Yamal saldrá reforzado por no haber conseguido el lunes el Balón de Oro , que ganó el delantero francés del PSG , Ousmane Dembelé .

"Es una motivación no haber ganado el Balón de Oro para los próximos años", afirmó Flick en rueda de prensa previa al partido ante el Oviedo en el Carlos Tartiere.

"Lamine lo ha aceptado de buen grado, está motivado para demostrar que es bueno. Quizá la temporada que viene sea candidato", agregó el preparador alemán, quien reveló que su vuelta al terreno de juego se acerca tras una lesión en el pubis.

Sobre el renovado estadio Camp Nou, que todavía no ha recibido la licencia de reapertura parcial, Flick reconoció que todavía no se ha acercado a ver las instalaciones.

"No he tenido tiempo para visitar el estadio. Llevo más de un año y no he podido. En Montjuïc jugamos la temporada pasada, con momentos fantásticos y no me importa dónde jugar", confesó.

"Lo que cuenta es el nivel que muestre el equipo, da igual Montjuïc, el Johan o el Camp Nou", añadió el preparador alemán, que necesita ganar el jueves para seguir el rumbo triunfal del Real Madrid, que logró el martes su sexta victoria seguida en LaLiga ante el Levante (4-1).

"El Real Madrid lo ha hecho muy bien en los seis primeros partidos. La temporada pasada hubo muchos altibajos, en esta quizá no sea tan fácil como la pasada. Debemos centrarnos en lo nuestro", precisó Flick.

Ausencia de "Gavi"

Sobre la baja de Pablo Páez Gavira 'Gavi', que estará entre cuatro y cinco meses ausente tras someterse a una artroscopia en la rodilla, cree que no es tan mala noticia que haya pasado por el quirófano.

"Ahora sabemos lo que hay que hacer. Tiene 21 años y le queda una carrera muy larga. Hay que pensar en esto, que se ponga en forma al cien por cien y se mantenga fuerte", puntualizó.

"Debe ser un jugador profesional, trabajar fuerte. Le tenemos que enseñar esto. Tiene un corazón enorme, muy emocional, no diría que moriría por este club, pero vive para este club", agregó.

FUENTE: AFP