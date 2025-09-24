miércoles 24  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Entrenador del Barcelona sobre Lamine Yamal: "No haber ganado el Balón de Oro es una motivación"

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró que Lamine Yamal aceptó sin problemas los resultados de la votación del prestigioso premio

El atacante Lamine Yamal (izquierda) y el defensor Alex Balde celebran luego de que el Barcelona consiguiera su primer gol en un partido contra el Espanyol, el 15 de mayo de 2025.

El atacante Lamine Yamal (izquierda) y el defensor Alex Balde celebran luego de que el Barcelona consiguiera su primer gol en un partido contra el Espanyol, el 15 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El técnico del Barcelona, Hansi Flick, aseguró este miércoles que Lamine Yamal saldrá reforzado por no haber conseguido el lunes el Balón de Oro, que ganó el delantero francés del PSG, Ousmane Dembelé.

"Es una motivación no haber ganado el Balón de Oro para los próximos años", afirmó Flick en rueda de prensa previa al partido ante el Oviedo en el Carlos Tartiere.

Lee además
Lamine Yamal reacciona durante una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona e Inter de Milán, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 29 de abril de 2025.
Fútbol

Entrenador del Barcelona espera contar con Lamine Yamal, solo si está al 100 por ciento
Los jugadores del Barcelona posan tras ganar el 60º Trofeo Joan Gamper en un partido ante el Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff de Barcelona, el 10 de agosto de 2025. 
FÚTBOL

Expresidentes del Barcelona niegan que el club comprara favores arbitrales

"Lamine lo ha aceptado de buen grado, está motivado para demostrar que es bueno. Quizá la temporada que viene sea candidato", agregó el preparador alemán, quien reveló que su vuelta al terreno de juego se acerca tras una lesión en el pubis.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @lamineyamal

Sobre el renovado estadio Camp Nou, que todavía no ha recibido la licencia de reapertura parcial, Flick reconoció que todavía no se ha acercado a ver las instalaciones.

"No he tenido tiempo para visitar el estadio. Llevo más de un año y no he podido. En Montjuïc jugamos la temporada pasada, con momentos fantásticos y no me importa dónde jugar", confesó.

"Lo que cuenta es el nivel que muestre el equipo, da igual Montjuïc, el Johan o el Camp Nou", añadió el preparador alemán, que necesita ganar el jueves para seguir el rumbo triunfal del Real Madrid, que logró el martes su sexta victoria seguida en LaLiga ante el Levante (4-1).

"El Real Madrid lo ha hecho muy bien en los seis primeros partidos. La temporada pasada hubo muchos altibajos, en esta quizá no sea tan fácil como la pasada. Debemos centrarnos en lo nuestro", precisó Flick.

Ausencia de "Gavi"

Sobre la baja de Pablo Páez Gavira 'Gavi', que estará entre cuatro y cinco meses ausente tras someterse a una artroscopia en la rodilla, cree que no es tan mala noticia que haya pasado por el quirófano.

"Ahora sabemos lo que hay que hacer. Tiene 21 años y le queda una carrera muy larga. Hay que pensar en esto, que se ponga en forma al cien por cien y se mantenga fuerte", puntualizó.

"Debe ser un jugador profesional, trabajar fuerte. Le tenemos que enseñar esto. Tiene un corazón enorme, muy emocional, no diría que moriría por este club, pero vive para este club", agregó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Barcelona sigue de cerca al Real Madrid con triunfo ante el Getafe

¿Podrá el joven Lamine Yamal ganar el Balón de Oro ante el favorito Dembélé?

Neymar critica el quinto puesto de Raphinha en el Balón de Oro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.
PLAZO PERENTORIO

Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la audiencia durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 23 de enero de 2025.
Política exterior

EEUU alista financiamiento temporal para respaldar a Argentina

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

La nueva torre Edge House Miami tendrá 56 pisos. 
NOVEDOSO EDIFICIO

Edge House Miami, nueva torre residencial de 56 pisos recibe aprobación oficial