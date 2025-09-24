miércoles 24  de  septiembre 2025
FÚTBOL

Joya argentina del Real Madrid se estrena como goleador en España

Franco Mastantuono marcó su primera diana con el uniforme del Real Madrid este pasado martes, cuando el club merengue derrotó por 4-1 al Levante

El argentino Franco Mastantuono (izq) y el francés Kylian Mbappé, ambos del Real Madrid, celebran luego de un gol ante el Levante, el 23 de septiembre de 2025.

El argentino Franco Mastantuono (izq) y el francés Kylian Mbappé, ambos del Real Madrid, celebran luego de un gol ante el Levante, el 23 de septiembre de 2025.

JOSÉ JORDAN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VALENCIA.- El Real Madrid sigue con paso firme tras vencer este martes 4-1 al Levante en el Ciutat de Valencia, en la 6ª jornada de LaLiga.

El brasileño Vinicius se reivindicó con un gol, el argentino Franco Mastantuono marcó su primer tanto con la camiseta blanca y Kylian Mbappé firmó otro doblete.

Lee además
El atacante venezolano del Pachuca, Salomón Rondón (izquierda), conversa con el defensor alemán del Real Madrid, Antonio Rüdiger (centro), al final de un partido del Mundial de Clubes, el 22 de junio del 2025.
FÚTBOL

Real Madrid recibe una mala noticia sobre uno de sus principales defensores
El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Real Madrid sufre, pero consigue la victoria en Anoeta

En el primer cuarto de hora, el Levante plantó cara con dos ocasiones claras de Iván Romero y Adrián de la Fuente, pero el conjunto granota se desvaneció al tiempo que el Real Madrid empezó a crecerse.

Vinicius (28) abrió el marcador tras un golpeo con el exterior al palo largo entre dos rivales, que dejó al arquero australiano Mathew Ryan sin reacción.

Embed

En su empeño de demostrar su calidad, el astro brasileño, suplente en anteriores partidos, asistió a Mastantuno en una contra fulgurante para que el argentino colocase el esférico cerca de la escuadra. La joya había avisado antes con un balón al travesaño.

En la segunda mitad, el delantero Etta Eyong (54) recortó diferencias.

Pero la alegría local duró poco tiempo. Mbappé transformó un penal al estilo Panenka en el 64 después de que el francés fuera derribado dentro del área por el defensa Unai Elgezabal.

Poco después, el atacante de Bondy (66) volvió a enviar el balón al fondo de la red tras quedarse solo ante Ryan y regatearlo.

Chelsea y Liverpool sufren, pero avanzan

Chelsea tuvo que remontar ante Lincoln City, un equipo de tercera división (2-1), y el Liverpool precisó de un gol tardío de Hugo Ekitike contra Southampton (segunda división) para clasificarse este martes a octavos de la Copa de la Liga inglesa.

Fulham tampoco lo tuvo fácil para deshacerse del Cambridge (4ª categoría) y el Burnley dijo adiós tras caer 2-1 ante el Cardiff (3ª).

Entre los clubes de la Premier League, sólo el Brighton hizo honor a su superioridad sobre el papel aplastando 6-0 al Barnsley, con cuatro goles del paraguayo Diego Gómez.

Al igual que el Chelsea, el Liverpool jugó con numerosos suplentes habituales ante el Southampton.

El flamante fichaje, Alexander Isak, marcó su primer gol con los Reds en el minuto 43 y Ekitike firmó el segundo en el 85.

El delantero francés, que había entrado en lugar de Isak al descanso, se quitó su camiseta para celebrar su gol, lo que le costó la expulsión por segunda amarilla.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Jugador del Real Madrid irá a juicio por difundir videos sexuales

Real Madrid busca mantener su marcha perfecta con un Vinicius lleno de interrogantes

Barcelona sigue de cerca al Real Madrid con triunfo ante el Getafe

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

El presidente Donald J. Trump habla en el hemiciclo de las Naciones Unidas.
DECLARACIÓN

Trump advierte: "Haremos volar por los aires a todo narco que envenene a EEUU"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Imagen referencial.
ÚLTIMA HORA

Un muerto y dos heridos durante tiroteo en oficinas de ICE en Dallas, atacante murió en el lugar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

Aviones interceptores supersónicos rusos MiG-31, equipados con misiles hipersónicos Kinzhal (Dagger), sobrevuelan la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, el 9 de mayo de 2018. 
Guerra

Rusia ignora consecuencias y anuncia continuar ofensiva contra Ucrania

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo