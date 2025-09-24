Joya argentina del Real Madrid se estrena como goleador en España

El argentino Franco Mastantuono (izq) y el francés Kylian Mbappé, ambos del Real Madrid, celebran luego de un gol ante el Levante, el 23 de septiembre de 2025.

VALENCIA.- El Real Madrid sigue con paso firme tras vencer este martes 4-1 al Levante en el Ciutat de Valencia, en la 6ª jornada de LaLiga.

El brasileño Vinicius se reivindicó con un gol, el argentino Franco Mastantuono marcó su primer tanto con la camiseta blanca y Kylian Mbappé firmó otro doblete.

FÚTBOL Real Madrid recibe una mala noticia sobre uno de sus principales defensores

En el primer cuarto de hora, el Levante plantó cara con dos ocasiones claras de Iván Romero y Adrián de la Fuente, pero el conjunto granota se desvaneció al tiempo que el Real Madrid empezó a crecerse.

Vinicius (28) abrió el marcador tras un golpeo con el exterior al palo largo entre dos rivales, que dejó al arquero australiano Mathew Ryan sin reacción.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

En su empeño de demostrar su calidad, el astro brasileño, suplente en anteriores partidos, asistió a Mastantuno en una contra fulgurante para que el argentino colocase el esférico cerca de la escuadra. La joya había avisado antes con un balón al travesaño.

En la segunda mitad, el delantero Etta Eyong (54) recortó diferencias.

Pero la alegría local duró poco tiempo. Mbappé transformó un penal al estilo Panenka en el 64 después de que el francés fuera derribado dentro del área por el defensa Unai Elgezabal.

Poco después, el atacante de Bondy (66) volvió a enviar el balón al fondo de la red tras quedarse solo ante Ryan y regatearlo.

Chelsea y Liverpool sufren, pero avanzan

Chelsea tuvo que remontar ante Lincoln City, un equipo de tercera división (2-1), y el Liverpool precisó de un gol tardío de Hugo Ekitike contra Southampton (segunda división) para clasificarse este martes a octavos de la Copa de la Liga inglesa.

Fulham tampoco lo tuvo fácil para deshacerse del Cambridge (4ª categoría) y el Burnley dijo adiós tras caer 2-1 ante el Cardiff (3ª).

Entre los clubes de la Premier League, sólo el Brighton hizo honor a su superioridad sobre el papel aplastando 6-0 al Barnsley, con cuatro goles del paraguayo Diego Gómez.

Al igual que el Chelsea, el Liverpool jugó con numerosos suplentes habituales ante el Southampton.

El flamante fichaje, Alexander Isak, marcó su primer gol con los Reds en el minuto 43 y Ekitike firmó el segundo en el 85.

El delantero francés, que había entrado en lugar de Isak al descanso, se quitó su camiseta para celebrar su gol, lo que le costó la expulsión por segunda amarilla.

FUENTE: AFP