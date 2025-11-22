Equipo de Luis Suárez y Lionel Messi avanza a la tercera división de Uruguay

El argentino Lionel Messi (izquierda) y el uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami, llegan para el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el Sporting Kansas City en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 25 de febrero de 2025.

MONTEVIDEO.- El LSM, un equipo fundado por Luis Suárez que sumó al proyecto al astro argentino Lionel Messi , se coronó en una división amateur de Uruguay y la próxima temporada jugará en la tercera divisional de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

LSM logró el ascenso a la Primera División Amateur (C) frente al famoso influencer español Ibai , quien estuvo en la transmisión del partido y festejó con los jugadores dentro del campo del complejo Luis Suárez, donde oficia de local el equipo.

LSM venció 2-1 a Liffa para levantar la Copa y confirmar el ascenso a la C. El "Pistolero" Suárez, muy involucrado en su proyecto deportivo en Uruguay que incluye una escuela de fútbol, participó en la previa de la transmisión del partido y en sus redes sociales publicó la noticia sobre el ascenso de su equipo.

Durante todo el torneo, Suárez estuvo involucrado en el desarrollo del equipo que disputó en este 2025 su primera temporada en torneos AUF. Messi también participó en charlas a distancia con los jugadores del nobel plantel dirigido por Rafael Cánovas.

Suárez y Messi enfrentan una fecha clave en la MLS. El domingo, el Inter Miami buscará ante el FC Cincinnati su primer billete a la final de la Conferencia Este de la liga norteamericana.

Si el futuro de la "Pulga" en el Inter está asegurado, Suárez es toda una incógnita. El delantero uruguayo, de 38 años, podría estar próximo a su retiro, dado que aún no ha acordado su continuidad en el equipo de la Florida.

Newcastle sorprende al City

Un doblete de Harvey Barnes permitió al Newcastle vencer este sábado 2-1 al Manchester City en la 12ª jornada de la Premier League, resultado que frena a los Citizens en la carrera por el título.

Las Urracas se mantienen en la 14ª posición, pero recuperan impulso tras haber concedido dos derrotas antes del parón de partidos de selecciones. Para el City (3º, 22 puntos), el resultado supone un frenazo en sus aspiraciones por presionar al líder Arsenal (26 pts).

Durante más de una hora, ambos equipos se neutralizaron en el estadio St. James's Park, antes de una ráfaga de tres goles en siete minutos.

FUENTE: AFP