lunes 10  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Messi visita el Camp Nou: "Ojalá algún día pueda volver"

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami en la actualidad, pisó el estadio culé por última vez el 16 de mayo de 2021 en una derrota ante el Celta de Vigo

Lionel Messi, del Inter Miami CF, posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS ante el Nashville SC en el GEODIS Park, el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee.&nbsp;

Lionel Messi, del Inter Miami CF, posa con el "Icon of the Match Award" después del partido de la MLS ante el Nashville SC en el GEODIS Park, el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee. 

Johnnie Izquierdo / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- La leyenda del Barcelona y actual jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, desveló su visita el domingo al renovado Camp Nou en un mensaje en Instagram, en el que expresó su voluntad de volver.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", empezó Messi en su publicación junto a cinco imágenes de él y un video.

Lee además
El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.
Fútbol

Lionel Messi quiere jugar el Mundial de 2026
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, previo al inicio de un partido de la MLS, el 27 de septiembre de 2025.
FÚTBOL

Messi se mantiene como el mejor pagado de la MLS

"Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", agregó el atacante argentino, que acaba de clasificar a su equipo con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la conferencia este en la Mayor League Soccer.

La "Pulga" pisó el estadio culé por última vez el 16 de mayo de 2021 en una derrota ante el Celta de Vigo (2-1).

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

El 8 de agosto de 2021, Messi anunció que se marchaba del club, pese a que quería seguir, pero la situación económica de la entidad no lo permitía.

Entonces, el jugador puso rumbo al París Saint-Germain y, luego, a Estados Unidos.

El mensaje de Messi se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en el Camp Nou.

Valverde se ausenta de Uruguay

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, sufrió una lesión en la pierna derecha en el empate de su equipo ante el Rayo (0-0) en Vallecas, por lo que se perderá los dos amistosos de su selección ante México y Estados Unidos.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha", señaló el club blanco en un comunicado.

Valverde estará de baja entre 10 y 12 días, según la prensa española, por lo que se espera que regrese para el partido ante el Elche el 23 de noviembre.

El centrocampista uruguayo ya acabó con molestias el partido de Champions que el Real Madrid perdió contra el Liverpool (1-0) hace una semana, aunque la resonancia practicada posteriormente no reveló ninguna lesión.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Arabia Saudita rechazó oferta de Messi para jugar en su campeonato antes del Mundial 2026

Lionel Messi lidera el equipo ideal de la MLS 2025 tras ganar la Bota de Oro con Inter Miami

Inter Miami de Lionel Messi afronta un partido con obligación de ganar en los playoffs

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes

Te puede interesar

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
ESCáNDALO

Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021