Messi visita el Camp Nou: "Ojalá algún día pueda volver"

BARCELONA.- La leyenda del Barcelona y actual jugador del Inter de Miami , Lionel Messi , desveló su visita el domingo al renovado Camp Nou en un mensaje en Instagram, en el que expresó su voluntad de volver.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", empezó Messi en su publicación junto a cinco imágenes de él y un video.

"Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", agregó el atacante argentino, que acaba de clasificar a su equipo con un doblete ante Nashville (4-0) para las semifinales de la conferencia este en la Mayor League Soccer.

La "Pulga" pisó el estadio culé por última vez el 16 de mayo de 2021 en una derrota ante el Celta de Vigo (2-1).

El 8 de agosto de 2021, Messi anunció que se marchaba del club, pese a que quería seguir, pero la situación económica de la entidad no lo permitía.

Entonces, el jugador puso rumbo al París Saint-Germain y, luego, a Estados Unidos.

El mensaje de Messi se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas del primer equipo en el Camp Nou.

Valverde se ausenta de Uruguay

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, sufrió una lesión en la pierna derecha en el empate de su equipo ante el Rayo (0-0) en Vallecas, por lo que se perderá los dos amistosos de su selección ante México y Estados Unidos.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha", señaló el club blanco en un comunicado.

Valverde estará de baja entre 10 y 12 días, según la prensa española, por lo que se espera que regrese para el partido ante el Elche el 23 de noviembre.

El centrocampista uruguayo ya acabó con molestias el partido de Champions que el Real Madrid perdió contra el Liverpool (1-0) hace una semana, aunque la resonancia practicada posteriormente no reveló ninguna lesión.

