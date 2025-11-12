miércoles 12  de  noviembre 2025
Presidente del Barcelona cree que "especular" con el regreso de Messi "no es realista"

Joan Laporta, máximo mandatario del Barcelona, reconoció que "las cosas no terminaron como nos hubiera gustado" con el argentino Lionel Messi

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona después de la derrota de su equipo ante el FC Cincinnati, el 16 de julio de 2025.

JEFF DEAN / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BARCELONA.- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, consideró este miércoles que "especular" sobre un posible regreso al club de la leyenda Lionel Messi como jugador "no es realista".

En una entrevista con Catalunya Radio, Laporta, preguntado sobre el mensaje de Messi tras su visita improvisada al Camp Nou el domingo, repitió que deseaba organizar un "homenaje" al genio argentino, pero que los aficionados barcelonistas no debían esperar el regreso como futbolista de su ídolo.

Lamine Yamal reacciona durante una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre el FC Barcelona y el Inter de Milán, en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en Sant Joan Despí, cerca de Barcelona, el 29 de abril de 2025.
Entrenador del Barcelona: "No es mi problema si Lamine va o no a la selección"
Lionel Messi, del Inter Miami CF, posa con el Icon of the Match Award después del partido de la MLS ante el Nashville SC en el GEODIS Park, el 18 de octubre de 2025 en Nashville, Tennessee. 
Lionel Messi lidera el equipo ideal de la MLS 2025 tras ganar la Bota de Oro con Inter Miami

"Las cosas no terminaron como nos hubiera gustado. Si de alguna manera este homenaje puede reparar lo que no se hizo, creo que sería algo bueno. Pero con el inmenso respeto que tengo por Messi, por todos los profesionales del club y los socios, creo que especular (sobre un eventual regreso como jugador) no es realista", explicó.

El ocho veces ganador del Balón de Oro, que dejó su club formador de manera involuntaria por razones económicas en 2021 y fichó por el París Saint-Germain, afirmó el domingo en Instagram que deseaba "volver" al Camp Nou "y no solo para despedirse como jugador".

Además, en una entrevista con el diario Sport el martes, comentó su deseo de regresar a vivir en Barcelona, después de su visita improvisada al mítico estadio, aún en obras, en la noche del domingo.

"No sabía que venía, pero el Spotify Camp Nou es su casa. Creo que fue una pequeña iniciativa espontánea y simpática", afirmó Laporta.

El presidente aseguró que el club "está trabajando actualmente" para que Messi "reciba el homenaje más hermoso del mundo" una vez que las obras del Camp Nou estén terminadas, frente a "105.000 espectadores".

Real Madrid femenino empata en Champions

Un gol de la escocesa Caroline Weir en el minuto 90+8 permitió al Real Madrid femenino salvar un punto en casa ante el París SG (1-1) este martes en la tercera fecha de la Champions League femenina.

Las francesas se habían adelantado en el minuto 41, luego de que Lorena Azzaro convirtiera un penal.

El Real Madrid, que sigue invicto en la máxima competición europea, había ganado sus dos primeros partidos, por lo que se mantiene en la zona alta del grupo único.

El conjunto blanco es tercero con 7 puntos, los mismos que el Chelsea, que goleó 6-0 de visita en Austria al St. Pölten en el primer partido como titular de Sam Kerr con las "Blues" desde diciembre de 2023.

FUENTE: AFP

