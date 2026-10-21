Equipo de MLB despide a su mánager tras registrar la peor temporada de su historia

La placa en la primera base conmemora el Día de Jackie Robinson mientras Kevin Pillar, en ese momento de los Rangers de Texas, se lanza hacia atrás para evitar ser puesto out en la octava entrada de un juego contra los Angelinos de Los Ángeles en el Globe Life Field, el 15 de abril de 2025 en Arlington, Texas.

LOS ÁNGELES.- Los Angelinos de Los Ángeles despidieron este miércoles al mánager Kurt Suzuki después de que el equipo registrara la primera temporada con 100 derrotas en la historia de la franquicia de las Grandes Ligas de béisbol.

Suzuki, de 43 años, terminó su primera campaña como dirigente con un balance de 62 victorias y 100 derrotas, el peor registro de la Liga Americana y el segundo más negativo de toda la MLB.

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El exreceptor, que puso fin a una carrera de 16 temporadas como jugador con los Angelinos en 2022, asumió el cargo de mánager hace un año, después de pasar dos temporadas como asistente especial del gerente general.

La decisión se produce mientras Kroenke Sports & Entertainment, el grupo que asumirá la propiedad de la franquicia, se prepara para completar la compra del equipo a comienzos de 2027.

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"De cara a 2027 y los años siguientes, he mantenido conversaciones internas y con los directivos de Kroenke Sports & Entertainment sobre el futuro del béisbol de los Angelinos y el rumbo de nuestra organización", dijo en un comunicado John Mozeliak, gerente general interino.

"Esas conversaciones han determinado la decisión de buscar un nuevo mánager y un nuevo cuerpo técnico para la temporada de 2027", agregó.

Los Angelinos ofrecieron a Suzuki la posibilidad de regresar a la organización como asistente especial.

"Kurt se ha ganado un enorme respeto en nuestro vestuario y he visto de primera mano cuánto le importan nuestros jugadores. No creo que el balance de esta temporada refleje realmente sus capacidades como mánager", señaló Mozeliak.

El futuro de Mozeliak también es incierto una vez concluya su contrato en diciembre.

China gana oro en gimnasia

China se proclamó campeona del concurso por equipos femeninos en el Mundial de gimnasia artística, este miércoles en Róterdam (Países Bajos), en una prueba donde Brasil, con su estrella Rebeca Andrade, quedó en el quinto lugar.

Las chinas acumularon 165,764 puntos, liderando así un podio en el que Estados Unidos, ganador de los últimos siete títulos mundiales, fue plata (165,531) y Japón se colgó el bronce (164,063).

La estrella estadounidense Simone Biles está alejada de las competiciones desde los Juegos de París.

Las brasileñas, subcampeonas mundiales en esta prueba en 2023 y bronce olímpico en 2024, sumaron 159,730 puntos con Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Thais Fidelis y Sophia Weisberg.

Andrade, de 27 años, es la gran estrella de la gimnasia brasileña.

La atleta regresó en Países Bajos al Mundial de su deporte, al que volvió en junio después de 22 meses de pausa para cuidar su salud física y mental.

FUENTE: AFP