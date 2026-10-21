miércoles 21  de  octubre 2026
BÉISBOL

Caminero vs. Chourio: Dominicana y Venezuela se vuelven a ver las caras, ahora en la Serie Mundial

El dominicano Junior Caminero comandará a la ofensiva de los Rays, mientras que el venezolano Jackson Chourio hará lo propio con la de los Cerveceros

El venezolano Jackson Chourio, número 11 de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field, el 6 de octubre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin.&nbsp;

El venezolano Jackson Chourio, número 11 de los Cerveceros de Milwaukee, recorre las bases tras conectar un jonrón en la cuarta entrada contra los Cachorros de Chicago en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el American Family Field, el 6 de octubre de 2025 en Milwaukee, Wisconsin. 

Michael Reaves / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- La Serie Mundial entre los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee rebosa de talento latino, pero ningún duelo concentra tanta atención como el que librarán los jóvenes Junior Caminero y Jackson Chourio.

Con solo 23 y 22 años de edad, respectivamente, el dominicano Caminero y el venezolano Chourio cargan con las esperanzas de dos equipos a la caza de su primer título en las Grandes Ligas de béisbol.

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Ambos pueden ser también el gran reclamo de un "Clásico de Otoño" que este año no presenta a las franquicias más populares ni a las figuras más mediáticas.

Con Caminero al frente, los Rays barrieron 3-0 a los Yanquis de Aaron Judge en el arranque de los playoffs y los Cerveceros de Chourio destronaron por un inapelable 4-0 a los Dodgers de Shohei Ohtani en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Chourio, que conectó un jonrón y tres hits en esa eliminatoria, dejó una mayor muestra de su poder en la serie anterior ante los Padres de San Diego, en la que remolcó seis carreras.

El cañonero de Maracaibo colecciona marcas de playoffs con solo tres temporadas en las Mayores.

Ningún pelotero sumaba a su edad seis cuadrangulares en postemporada, una cifra que es el récord absoluto en la franquicia de Milwaukee.

El venezolano es también el pelotero con más carreras remolcadas en playoffs antes de cumplir 23 años, con un total de 18, y está empatado en el segundo lugar de jonrones para abrir un partido de eliminatorias, con tres.

Comparaciones con Miggy

En Milwaukee se sabía del extraordinario potencial de Chourio desde mucho antes de su debut en las Grandes Ligas.

A finales de 2023, los Cerveceros le entregaron un contrato por ocho años y 82 millones de dólares, que puede elevarse hasta los 140 millones, el más lucrativo de la historia para un pelotero sin experiencia en la competición.

"Este dinero no me va a hacer cambiar. Y si me hace cambiar, va a ser para bien", afirmó entonces el prospecto.

A principios de 2024 se erigió en el pelotero más joven en abrir una temporada de la era moderna de Grandes Ligas como bate titular de un equipo y poco después, con 20 años, en el venezolano más precoz en pegar un jonrón.

Actualmente es el único jugador en la historia en registrar tres campañas consecutivas de 20 jonrones y 20 bases robadas antes de cumplir 23 años.

Con su capacidad para crecerse bajo presión, Chourio se ha ganado ya comparaciones con la gran leyenda venezolana, Miguel Cabrera.

"Este chico llega al juego con un propósito. Si le das la oportunidad, te va a hacer daño. Y eso me recuerda a Miguel Cabrera", afirmó el expelotero dominicano David Ortiz, actual analista de Fox Sports, después de que Chourio conectara un jonrón en el primer lanzamiento del tercer partido ante los Dodgers.

"Sé que todavía le falta camino para llegar a ese nivel, pero así fue exactamente cómo Miguel Cabrera empezó su carrera", recordó 'Big Papi', leyenda de los Medias Rojas de Boston.

Playoffs irregulares

En caso de salir vencedor en la Serie Mundial, que arranca este viernes en Milwaukee, Chourio sería, además, el primer latino en conquistar este título y el del Clásico Mundial en el mismo año.

Aunque se contentó con el bronce de República Dominicana, Junior Caminero también dejó su huella en el Clásico Mundial compartiendo la mayor cifra de jonrones con tres.

Con los Rays, la progresión de Caminero comenzó siendo más gradual que la de Chourio, pero ya suma dos temporadas seguidas con al menos 40 cuadrangulares y es uno de los cañoneros más temidos de la competición.

Candidato al premio MVP (Jugador Más Valioso), el antesalista cedió el protagonismo en playoffs a los otros miembros del "Big 3" latino de Tampa, el mexicano Jonathan Aranda y el cubano Yandy Díaz.

El bate de Caminero estuvo inusualmente apagado hasta su explosivo sexto partido ante los Guardianes de Cleveland, en el que despertó con un cuadrangular de dos carreras que propulsó a los Rays a su tercera Serie Mundial.

El viernes tratará de mantener esa chispa frente a Jacob Misiorowski, el abridor estelar de Milwaukee, y un reputado cuerpo de relevistas que incluye a su compatriota Abner Uribe.

FUENTE: AFP

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