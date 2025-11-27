Erik Spoelstra alcanza las 800 victorias en la NBA con triunfo del Heat sobre Milwaukee

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, observa durante el encuentro de pretemporada ante los Hornets de Charlotte, el martes 8 de octubre del 2024.

El Miami Heat celebró una noche histórica este miércoles al derrotar 106-103 a los Milwaukee Bucks en un duelo de la NBA Cup, un triunfo que significó la victoria número 800 para Erik Spoelstra como entrenador jefe de la franquicia.

Tyler Herro lideró la ofensiva con 29 puntos, mientras que Bam Adebayo sumó 17 puntos y 11 rebotes para un Heat que se mantiene sólido en casa con marca de 9-1 esta temporada. Con el resultado, Miami mejora a 3-1 en los juegos de grupo del torneo.

Spoelstra se convirtió en el 17.º técnico en la historia de la NBA en alcanzar las 800 victorias y apenas el tercero en lograrlo con una sola franquicia, uniéndose a Gregg Popovich (San Antonio Spurs) y Jerry Sloan (Utah Jazz). Su consistencia y longevidad al mando del Heat siguen consolidándolo como uno de los entrenadores más respetados de la liga.

Milwaukee, que no contó nuevamente con Giannis Antetokounmpo por una lesión en el aductor izquierdo, sufrió su sexta derrota consecutiva y su primera caída en un partido de fase de grupos de la NBA Cup desde la creación del torneo.

El Heat podría ganar el Grupo C si Milwaukee vence a los Knicks el viernes; de lo contrario, necesitará ayuda para avanzar a los cuartos de final.