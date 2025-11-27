jueves 27  de  noviembre 2025
Baloncesto

Erik Spoelstra alcanza las 800 victorias en la NBA con triunfo del Heat sobre Milwaukee

El Miami Heat celebró una noche histórica este miércoles al derrotar 106-103 a los Milwaukee Bucks en un duelo de la NBA Cup, un triunfo que significó la victoria número 800 para Erik Spoelstra

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, observa durante el encuentro de pretemporada ante los Hornets de Charlotte, el martes 8 de octubre del 2024.

El entrenador del Heat de Miami, Erik Spoelstra, observa durante el encuentro de pretemporada ante los Hornets de Charlotte, el martes 8 de octubre del 2024.

AP Foto/Matt Kelley
Por Pedro Felipe Hernández

El Miami Heat celebró una noche histórica este miércoles al derrotar 106-103 a los Milwaukee Bucks en un duelo de la NBA Cup, un triunfo que significó la victoria número 800 para Erik Spoelstra como entrenador jefe de la franquicia.

Tyler Herro lideró la ofensiva con 29 puntos, mientras que Bam Adebayo sumó 17 puntos y 11 rebotes para un Heat que se mantiene sólido en casa con marca de 9-1 esta temporada. Con el resultado, Miami mejora a 3-1 en los juegos de grupo del torneo.

Lee además
El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.
Fórmula 1

Llega la primera oportunidad de Lando Norris para ser campeón
Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors yace en el suelo dolorido tras chocar con Amen Thompson #1 de los Houston Rockets en el último cuarto de la Emirates Cup 2025-26 en el Chase Center el 26 de noviembre de 2025 en San Francisco, California. 
Baloncesto

Alarma en los Warriors: Stephen Curry sufre contusión en el cuádriceps y se someterá a una resonancia

Spoelstra se convirtió en el 17.º técnico en la historia de la NBA en alcanzar las 800 victorias y apenas el tercero en lograrlo con una sola franquicia, uniéndose a Gregg Popovich (San Antonio Spurs) y Jerry Sloan (Utah Jazz). Su consistencia y longevidad al mando del Heat siguen consolidándolo como uno de los entrenadores más respetados de la liga.

Milwaukee, que no contó nuevamente con Giannis Antetokounmpo por una lesión en el aductor izquierdo, sufrió su sexta derrota consecutiva y su primera caída en un partido de fase de grupos de la NBA Cup desde la creación del torneo.

El Heat podría ganar el Grupo C si Milwaukee vence a los Knicks el viernes; de lo contrario, necesitará ayuda para avanzar a los cuartos de final.

Temas
Te puede interesar

¿Kylian-dependencia en el Real Madrid? Los datos y el juego señalan que sí

Anthony Rendon y el peor contrato en la historia de la MLB está cerca de su fin

Mbappé firma un espectacular póker y el Real Madrid vence al Olympiacos en un partido de infarto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, habla durante su mitin de cierre de campaña en Tegucigalpa el 22 de noviembre de 2025. Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir un presidente, 128 miembros del Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
POLÍTICA

Trump respalda al candidato opositor Nasry Asfura en la recta final de las elecciones hondureñas

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
EEUU

Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo contra soldados en Washington

Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.
FERIADO

Thanksgiving impulsa récord de viajes en Estados Unidos y Miami se consolida como uno de los aeropuertos más transitados

Venezolanos desplazados de La Victoria, estado Apure, se refugian en Arauquita, departamento de Arauca, Colombia, el 26 de marzo de 2021. Casi 4.000 personas -en su mayoría venezolanos- han llegado al municipio fronterizo de Arauquita, noreste de Colombia, entre el domingo y el jueves desplazadas por combates entre militares venezolanos y un grupo armado colombiano.
CRISIS MIGRATORIA

Siete países unen fuerzas ante la mayor crisis de desplazamiento en Centroamérica

Stephen Curry #30 de los Golden State Warriors yace en el suelo dolorido tras chocar con Amen Thompson #1 de los Houston Rockets en el último cuarto de la Emirates Cup 2025-26 en el Chase Center el 26 de noviembre de 2025 en San Francisco, California. 
Baloncesto

Alarma en los Warriors: Stephen Curry sufre contusión en el cuádriceps y se someterá a una resonancia

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
WASHINGTON

Congresistas demócratas enfrentarían la Justicia por pedir insubordinación de militares

Por Leonardo Morales
Pasajeros y personal de la aereolínea en el counter durante el chequeo de un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Miami.
FERIADO

Thanksgiving impulsa récord de viajes en Estados Unidos y Miami se consolida como uno de los aeropuertos más transitados

Miembros de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) se preparan para transportar material electoral a La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, en Tegucigalpa, el 24 de noviembre de 2025.
ANÁLISIS

Honduras ante las urnas: ¿democracia en la cuerda floja?

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
EEUU

Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo contra soldados en Washington

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida