Mbappé firma un espectacular póker y el Real Madrid vence al Olympiacos en un partido de infarto

El Real Madrid logró un triunfo clave este miércoles al imponerse 4-3 en su visita al Olympiacos, gracias a un histórico póker de Kylian Mbappé, quien se encargó de disipar cualquier duda sobre el momento del equipo y volvió a brillar en la Champions League.
El encuentro comenzó cuesta arriba para los de Xabi Alonso, después de que el portugués Chiquinho adelantara a los griegos en el minuto 8. Sin embargo, Mbappé desató un auténtico vendaval ofensivo y, en menos de siete minutos, firmó un triplete fulminante (22’, 24’ y 29’) que dio vuelta al marcador.
En la segunda mitad, Olympiacos reaccionó con un cabezazo del iraní Mehdi Taremi (52’), pero el astro francés volvió a aparecer para sellar su póker personal en el minuto 60, reafirmando su condición de líder absoluto del ataque blanco.
Ayoub El Kaabi recortó distancias al 81’, obligando al Real Madrid a sufrir hasta el pitido final ante la presión desesperada del conjunto local.
Con esta actuación, Mbappé —que ya suma nueve goles en la Champions y lidera la tabla de máximos anotadores— continúa también al frente de LaLiga con 13 tantos.
El Real Madrid, que suma 12 de 15 puntos posibles, se coloca en la quinta posición del grupo único de la competición continental y recupera sensaciones tras la derrota ante el Liverpool en la jornada previa.
Una noche memorable para Mbappé y un triunfo de oro para un Real Madrid que vuelve a tomar impulso en Europa.