miércoles 26  de  noviembre 2025
Fútbol

Mbappé firma un espectacular póker y el Real Madrid vence al Olympiacos en un partido de infarto

Kylian Mbappé firma un póker histórico en la victoria 4-3 del Real Madrid ante Olympiacos en la Champions League. El francés lidera la tabla de goleadores y devuelve confianza al equipo de Xabi Alonso.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, agarra el balón tras marcar el primer gol de su equipo durante la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, partido entre el Olympiakos (GRE) y el Real Madrid (ESP) en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo el 26 de noviembre de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, agarra el balón tras marcar el primer gol de su equipo durante la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, partido entre el Olympiakos (GRE) y el Real Madrid (ESP) en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo el 26 de noviembre de 2025.

Angelos Tzortzinis / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid logró un triunfo clave este miércoles al imponerse 4-3 en su visita al Olympiacos, gracias a un histórico póker de Kylian Mbappé, quien se encargó de disipar cualquier duda sobre el momento del equipo y volvió a brillar en la Champions League.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los de Xabi Alonso, después de que el portugués Chiquinho adelantara a los griegos en el minuto 8. Sin embargo, Mbappé desató un auténtico vendaval ofensivo y, en menos de siete minutos, firmó un triplete fulminante (22’, 24’ y 29’) que dio vuelta al marcador.

Lee además
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
FÚTBOL

"Hay que saber convivir" con las críticas, reconoce Xabi Alonso
El director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.
FÚTBOL

Un Real Madrid en apuros visita a un Olympiacos amenazado por la crisis

En la segunda mitad, Olympiacos reaccionó con un cabezazo del iraní Mehdi Taremi (52’), pero el astro francés volvió a aparecer para sellar su póker personal en el minuto 60, reafirmando su condición de líder absoluto del ataque blanco.

Ayoub El Kaabi recortó distancias al 81’, obligando al Real Madrid a sufrir hasta el pitido final ante la presión desesperada del conjunto local.

Con esta actuación, Mbappé —que ya suma nueve goles en la Champions y lidera la tabla de máximos anotadores— continúa también al frente de LaLiga con 13 tantos.

El Real Madrid, que suma 12 de 15 puntos posibles, se coloca en la quinta posición del grupo único de la competición continental y recupera sensaciones tras la derrota ante el Liverpool en la jornada previa.

Una noche memorable para Mbappé y un triunfo de oro para un Real Madrid que vuelve a tomar impulso en Europa.

Temas
Te puede interesar

El Deportivo: Barcelona golea en su regreso al Camp Nou, equipo de Messi y Suárez asciende y Verstappen gana en Las Vegas

Real Madrid sufre en Elche para salvar un punto y el liderato

Presidente del Real Madrid confirma que el club busca un accionista minoritario

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Te puede interesar

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
JUSTICIA/EEUU

Juez pone punto final al caso contra Trump por elecciones en Georgia

Imagen referencial de una gasolinera en el sur de la Florida.
Thanksgiving

Qué negocios abren y cuáles bajan sus puertas este Día de Acción de Gracias