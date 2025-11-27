¿Kylian-dependencia en el Real Madrid? Los datos y el juego señalan que sí

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 4 de octubre de 2025.

El debate vuelve a instalarse con fuerza en el Santiago Bernabéu: ¿depende el Real Madrid de Kylian Mbappé? Más allá de las declaraciones diplomáticas del astro francés, los hechos y las cifras parecen señalar que sí. La reciente racha sin victorias —tres partidos sin marcar Mbappé, tres partidos sin ganar el equipo— ha encendido todas las alarmas.

El triunfo 4-3 ante Olympiacos en la Champions, sostenido por un póker histórico del número 10, expone una realidad difícil de ignorar: el juego, la pegada y el estado emocional del Real Madrid están directamente conectados al rendimiento del delantero francés.

Tres partidos sin goles de Mbappé = cero victorias

La ecuación es contundente. Cada vez que el francés no ve puerta, el equipo de Xabi Alonso pierde claridad, profundidad y, sobre todo, determinación ofensiva. Mbappé acumula 22 goles en la temporada, la mayor producción goleadora del club y la fuente principal de desequilibrio.

Sin él, el Madrid no solo pierde gol, pierde identidad.

¿Dónde están las otras figuras ofensivas?

La dependencia nace también de un problema evidente: el resto del ataque no está respondiendo.

Vinicius Jr.: muestra destellos, pero todavía no recupera la versión dominante que lo convirtió en uno de los mejores del mundo.

Rodrygo: atraviesa su etapa más discreta en meses, con poca participación, poca confianza y nula influencia en área rival.

Jude Bellingham: sigue siendo clave, pero aún está muy por debajo del nivel extraordinario que ofreció en su primera temporada.

El llamado cuarteto mágico no ha funcionado como tal. Y cuando las piezas principales fallan, el foco se concentra más en Mbappé… y la dependencia crece.

AFP__20251126__86AV9GX__v1__MidRes__FblEurC1OlympiakosRealMadrid El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, agarra el balón tras marcar el primer gol de su equipo durante la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, partido entre el Olympiakos (GRE) y el Real Madrid (ESP) en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo el 26 de noviembre de 2025. Angelos Tzortzinis / AFP

Mbappé no quiere la etiqueta, pero los hechos pesan

Tras el partido ante Olympiacos, el francés fue tajante:

“No pienso que haya dependencia. Eso es una cosa de periodistas.”

Sin embargo, sus palabras chocan con la realidad:

De sus goles depende buena parte de los puntos del equipo.

Cuando se apaga, el Real Madrid pierde claridad táctica.

Su capacidad para romper partidos es prácticamente única en el plantel.

Incluso su triplete en siete minutos, el segundo más rápido en la historia de la Champions, demuestra que su impacto va mucho más allá del promedio.

Xabi Alonso y el reto de equilibrar el sistema

El técnico sabe que debe reducir la carga sobre su estrella. El equipo necesita:

Un Vinicius más determinante.

Un Rodrygo más participativo.

Un Bellingham más estable.

Un sistema donde Mbappé no sea la única vía al gol.

Mientras eso no ocurra, la narrativa de “Kylian-dependencia” no solo seguirá viva, seguirá justificándose con cada partido.

Conclusión: dependencia sí, pero también oportunidad

El Real Madrid sí presenta signos claros de dependencia de Mbappé. Pero eso no necesariamente es negativo: sucede cuando una estrella está en su punto más alto y cuando el sistema aún busca balance.

La clave estará en que el equipo logre repartir responsabilidades para evitar que el éxito del club dependa únicamente del genio francés. Hasta entonces, el Madrid seguirá viviendo al ritmo de su máximo goleador.