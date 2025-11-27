jueves 27  de  noviembre 2025
Fútbol

¿Kylian-dependencia en el Real Madrid? Los datos y el juego señalan que sí

El Real Madrid evita la crisis gracias a un póker de Mbappé ante Olympiacos. Su influencia en goles y victorias reabre el debate: ¿depende el equipo demasiado del francés?

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 4 de octubre de 2025.&nbsp;

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la liga española entre el Real Madrid CF y el Villarreal CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el 4 de octubre de 2025. 

Oscar DEL POZO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El debate vuelve a instalarse con fuerza en el Santiago Bernabéu: ¿depende el Real Madrid de Kylian Mbappé? Más allá de las declaraciones diplomáticas del astro francés, los hechos y las cifras parecen señalar que sí. La reciente racha sin victorias —tres partidos sin marcar Mbappé, tres partidos sin ganar el equipo— ha encendido todas las alarmas.

El triunfo 4-3 ante Olympiacos en la Champions, sostenido por un póker histórico del número 10, expone una realidad difícil de ignorar: el juego, la pegada y el estado emocional del Real Madrid están directamente conectados al rendimiento del delantero francés.

Lee además
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, agarra el balón tras marcar el primer gol de su equipo durante la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, partido entre el Olympiakos (GRE) y el Real Madrid (ESP) en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo el 26 de noviembre de 2025.
Fútbol

Mbappé firma un espectacular póker y el Real Madrid vence al Olympiacos en un partido de infarto
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid CF, habla con sus jugadores durante el partido del grupo H de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Al Hilal en el Hard Rock Stadium, el 18 de junio de 2025 en Miami Gardens, Florida.
FÚTBOL

"Hay que saber convivir" con las críticas, reconoce Xabi Alonso

Tres partidos sin goles de Mbappé = cero victorias

La ecuación es contundente. Cada vez que el francés no ve puerta, el equipo de Xabi Alonso pierde claridad, profundidad y, sobre todo, determinación ofensiva. Mbappé acumula 22 goles en la temporada, la mayor producción goleadora del club y la fuente principal de desequilibrio.

Sin él, el Madrid no solo pierde gol, pierde identidad.

¿Dónde están las otras figuras ofensivas?

La dependencia nace también de un problema evidente: el resto del ataque no está respondiendo.

Vinicius Jr.: muestra destellos, pero todavía no recupera la versión dominante que lo convirtió en uno de los mejores del mundo.

Rodrygo: atraviesa su etapa más discreta en meses, con poca participación, poca confianza y nula influencia en área rival.

Jude Bellingham: sigue siendo clave, pero aún está muy por debajo del nivel extraordinario que ofreció en su primera temporada.

El llamado cuarteto mágico no ha funcionado como tal. Y cuando las piezas principales fallan, el foco se concentra más en Mbappé… y la dependencia crece.

AFP__20251126__86AV9GX__v1__MidRes__FblEurC1OlympiakosRealMadrid
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, agarra el balón tras marcar el primer gol de su equipo durante la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, partido entre el Olympiakos (GRE) y el Real Madrid (ESP) en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo el 26 de noviembre de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, agarra el balón tras marcar el primer gol de su equipo durante la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, partido entre el Olympiakos (GRE) y el Real Madrid (ESP) en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo el 26 de noviembre de 2025.

Mbappé no quiere la etiqueta, pero los hechos pesan

Tras el partido ante Olympiacos, el francés fue tajante:

“No pienso que haya dependencia. Eso es una cosa de periodistas.”

Sin embargo, sus palabras chocan con la realidad:

De sus goles depende buena parte de los puntos del equipo.

Cuando se apaga, el Real Madrid pierde claridad táctica.

Su capacidad para romper partidos es prácticamente única en el plantel.

Incluso su triplete en siete minutos, el segundo más rápido en la historia de la Champions, demuestra que su impacto va mucho más allá del promedio.

Xabi Alonso y el reto de equilibrar el sistema

El técnico sabe que debe reducir la carga sobre su estrella. El equipo necesita:

Un Vinicius más determinante.

Un Rodrygo más participativo.

Un Bellingham más estable.

Un sistema donde Mbappé no sea la única vía al gol.

Mientras eso no ocurra, la narrativa de “Kylian-dependencia” no solo seguirá viva, seguirá justificándose con cada partido.

Conclusión: dependencia sí, pero también oportunidad

El Real Madrid sí presenta signos claros de dependencia de Mbappé. Pero eso no necesariamente es negativo: sucede cuando una estrella está en su punto más alto y cuando el sistema aún busca balance.

La clave estará en que el equipo logre repartir responsabilidades para evitar que el éxito del club dependa únicamente del genio francés. Hasta entonces, el Madrid seguirá viviendo al ritmo de su máximo goleador.

Temas
Te puede interesar

Un Real Madrid en apuros visita a un Olympiacos amenazado por la crisis

El Deportivo: Barcelona golea en su regreso al Camp Nou, equipo de Messi y Suárez asciende y Verstappen gana en Las Vegas

Real Madrid sufre en Elche para salvar un punto y el liderato

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

José Luis Rodríguez, El Puma, en la eliminación de Top Chef VIP.  video
CONTROVERSIA

American Airlines ofrece su versión de los hechos tras el incidente ocurrido con "El Puma"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
INMIGRACIÓN

ICE detiene a la madre del sobrino de la secretaria de prensa de la Casa Blanca; enfrenta deportación

Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

El candidato presidencial hondureño y empresario Nasry Asfura, del Partido Nacional, habla durante su mitin de cierre de campaña en Tegucigalpa el 22 de noviembre de 2025. Los hondureños acudirán a las urnas el 30 de noviembre para elegir un presidente, 128 miembros del Congreso Nacional, 298 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
POLÍTICA

Trump respalda al candidato opositor Nasry Asfura en la recta final de las elecciones hondureñas

Zona del incidente cerca de la Casa Blanca, Washington.  video
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Te puede interesar

Un hombre no identificado con uniforme militar yace en una camilla y es trasladado en una ambulancia el 26 de noviembre de 2025 en el centro de Washington, DC.
EEUU

Lo que se sabe del sospechoso del tiroteo contra soldados en Washington

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de una menor de edad usando las redes sociales.
REDES SOCIALES

Avanza prohibición de redes sociales para menores de 14 años en Florida

Los chefs Christian Medellín y Martín Loyola, del restaurante Zeru. 
GASTRONOMÍA

Receta para Thanksgiving: Pavo al estilo Zeru

Imagen referencial de una mesa servida por la celebración de Acción de Gracias. 
GASTRONOMÍA

Un pavo asado al estilo latino, del chef Jans Ramos

  En un comunicado, la cancillería del Gobierno de Luis Abinader dijo que la Décima Cumbre de las Américas fue pospuesta para 2026 y que los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el año próximo
ACUERDOS

República Dominicana autoriza a EEUU uso de aeropuerto para operativo antidrogas en el Caribe