miércoles 12  de  agosto 2026
MOTORES

Escudería Cadillac, colista de la Fórmula 1, cambia de director

El ingeniero polaco Marcin Budkowski asumirá las riendas de Cadillac, escudería de la Fórmula 1, en reemplazo del empresario británico Graeme Lowdon

El piloto finlandés de Cadillac, Valtteri Bottas, conduce durante el Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 15 de marzo de 2026.&nbsp;

El piloto finlandés de Cadillac, Valtteri Bottas, conduce durante el Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 15 de marzo de 2026. 

Hector RETAMAL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- La escudería estadounidense de Fórmula 1, Cadillac, última en la clasificación de constructores, anunció este miércoles que el ingeniero polaco Marcin Budkowski asumirá como director en reemplazo del empresario británico Graeme Lowdon.

La mudanza tiene lugar en plena pausa de mitad de temporada de la máxima categoría del automovilismo, que retomará actividades para el Gran Premio de Países Bajos (21 al 23 de agosto).

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El "nombramiento responde a una transición prevista en el seno de la dirección, en el momento en el que el equipo pasa de una fase de desarrollo a la de rendimiento en carrera", escribió Cadillac en su comunicado.

Este equipo, debutante este año en la F1, todavía no consigue sumar ningún punto.

"La designación de Marcin constituye una nueva etapa en la evolución de Cadillac F1. Desde el principio, nuestro objetivo no era solo participar en la Fórmula 1, sino construir un equipo de nueva generación que fuera capaz de competir a altísimo nivel", explicó el director general Dan Towriss.

El directivo agradeció a Lowdon, de 61 años, su "papel en la formación inicial de Cadillac F1", antes de subrayar "la excepcional experiencia" en la Gran Carpa de Budkowski.

Amplia experiencia

El nuevo director, un ingeniero polaco de 49 años, ha trabajado en los últimos veinte años para diversas escuderías de Fórmula 1, como Prost, Ferrari, McLaren, Renault y Alpine.

También ha trabajado en la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la entidad que dirige las principales competiciones del automovilismo.

Cadillac, filial del mastodonte estadounidense General Motors, cuenta con una presencia sólida en el Mundial de Automovilismo de Resistencia (WEC), en la categoría de Hypercar.

En esta primera temporada en la Fórmula 1 cuenta con dos pilotos experimentados, el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez.

Pero ninguno de los dos ha logrado hasta ahora puntuar en los once Grandes Premios disputados en la primera mitad del curso y se han visto forzados a abandonar en varias ocasiones.

La Fórmula 1 está actualmente en su tradicional parón de mitad de campaña, un momento que las once escuderías aprovechan para trabajar en la evolución de sus coches.

FUENTE: AFP

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