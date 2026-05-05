Tres aprendizajes que nos dejó el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra en el podio luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de China, el 15 de marzo de 2026.

MIAMI.- Kimi Antonelli demostró que la edad no es un obstáculo y que va camino de convertirse en una leyenda de la Fórmula 1 , con su impresionante tercera victoria consecutiva de la temporada 2026.

Con solo 19 años, se convirtió en el primer italiano en ganar tres carreras seguidas desde Alberto Ascari en 1952 y viajará a Montreal con una ventaja de 20 puntos como el líder más joven del campeonato de pilotos en la historia de la F1.

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La AFP repasa tres aspectos que dejó el Gran Premio de Miami y que confirman el impacto inmediato del joven piloto italiano en la élite del automovilismo, así como el dominio actual de Mercedes y los posibles cambios regulatorios en el horizonte cercano del campeonato.

Antonelli, todo un fenómeno

Pocos habituales del paddock estaban preparados para este rendimiento y muchos se mostraron escépticos ante las afirmaciones del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, de que Antonelli era un talento generacional capaz de marcar una época dentro del automovilismo.

Pero su victoria, ganada a pulso bajo la presión del campeón mundial de McLaren, Lando Norris, acabó con esas dudas y confirmó su capacidad para competir al máximo nivel en situaciones de alta exigencia dentro de la Fórmula 1.

Al convertirse en el primer piloto en transformar sus tres primeras "poles" consecutivas en victorias, Antonelli ha despertado la pasión de sus compañeros y las expectativas de los aficionados al automovilismo en Italia.

Su compañero de equipo, George Russell, nueve años mayor que él y en su octava temporada de F1, era uno de los grandes favoritos al título antes de la temporada y ganó la carrera inaugural, pero desde entonces no ha podido imponer su autoridad.

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Para Wolff, dividido entre la celebración jubilosa y el frío lenguaje gerencial, es un dilema bienvenido, ya que Mercedes se encuentra en la cima de la lucha por el título de constructores y planea un importante paquete de mejoras en Canadá.

"Es asombroso", dijo Wolff. "En cierto modo, es lo que predijimos como equipo, tener altibajos la temporada pasada, con momentos de brillantez, pero también momentos en los que te dan ganas de tirarte de los pelos".

"Pero este año todo está encajando y no creo que nadie se lo esperara. Ha sabido aprovecharlo cada fin de semana y es especial. Es su mejor carrera hasta ahora y me recuerda a sus días en el karting".

La decisión de Wolff de acelerar la incorporación de Antonelli a Mercedes en 2024, antes de que hubiese aprobado su examen de conducir para autos de calle, causó sorpresa. El domingo por la noche, lo situó junto a la estrella del tenis Jannik Sinner en la élite deportiva de Italia.

"Lo más fácil es asegurarse de que mantenga los pies en la tierra dentro del equipo; sus padres han hecho un gran trabajo", dijo Wolff. "El mayor problema es el público italiano".

"Ahora que no se han clasificado para el Mundial [de fútbol de Norteamérica], todo gira en torno a Sinner y Antonelli. Son las dos superestrellas y eso es algo que tenemos que contener", remarca.

Mercedes sigue en lo más alto

La victoria de Antonelli mantuvo a Mercedes en lo más alto y confirmó que, a pesar de las importantes mejoras en McLaren, Ferrari y Red Bull, y de una serie de ajustes en el reglamento, el equipo alemán sigue marcando el ritmo competitivo.

La carrera ofreció abundantes incidentes y muchas de las nuevas maniobras de adelantamiento "yo-yo", mientras las baterías se recargaban o aumentaban la velocidad.

"Sigue siendo una locura, para ser honesto", dijo Oscar Piastri, de McLaren, quien terminó tercero.

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"Las velocidades de aproximación son enormes y tratar de anticiparlas como piloto defensor es increíblemente difícil. Así que, en realidad, no ha cambiado mucho", dijo el piloto australiano.

Wolff respondió a cualquier crítico que siguiera afirmando que el espectáculo era artificial. "Cualquiera que se queje después de esa carrera debería esconderse", dijo. "Honestamente, fue un gran anuncio para la F1".

La FIA abierta a más cambios

Mientras Mercedes se mostraba satisfecha, a otros les animó saber que la actual era híbrida podría ser efímera, ya que el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, pronosticó el regreso de los motores V8 y el retorno al paddock del exjefe de Red Bull, Christian Horner.

También dijo que la FIA estaba estudiando la posibilidad de que en el futuro hubiera equipos con múltiples propietarios en la F1.

FUENTE: AFP