Kimi Antonelli conquista la pole en Mónaco y refuerza su liderato en la Fórmula 1

Un miembro del personal del circuito ondea banderas amarillas mientras el piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, finaliza su participación en la sesión de clasificación en el circuito urbano de Mónaco, de cara al Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, que se celebrará el 6 de junio de 2026.

La temporada 2026 de Fórmula 1 sigue teniendo un claro protagonista: Kimi Antonelli. El joven piloto italiano de Mercedes conquistó este sábado la pole position para el Gran Premio de Mónaco, sexta prueba del calendario, después de firmar una vuelta espectacular que le permitió superar por apenas 43 milésimas al neerlandés Max Verstappen.

Se trata de la cuarta pole del año para Antonelli en apenas seis Grandes Premios, una demostración más del dominio que está ejerciendo en su primera campaña completa luchando por el campeonato.

Fórmula 1 Antonelli no para y se adueña de Mónaco también

"Di una de esas vueltas que se puede decir que son mágicas. Fue bien de principio a fin, es increíble. Ha sido un pulso difícil contra Max. Gracias a todo mi equipo, ayer estábamos un poco por detrás y hoy hemos logrado encontrar esas décimas que nos faltaban", declaró el líder del Mundial tras la clasificación.

El italiano ya había mostrado un gran ritmo durante los terceros entrenamientos libres y confirmó sus aspiraciones en la sesión decisiva, donde volvió a imponerse cuando más importaba.

Verstappen avisa: la batalla no ha terminado

Aunque no logró arrebatarle la pole al piloto de Mercedes, Max Verstappen se mostró satisfecho con el resultado después de un viernes complicado para Red Bull.

"Si me hubieran dicho ayer que estaría en la primera línea, no lo habría creído. Es extremadamente positivo, estoy muy feliz de estar delante y veremos mañana qué pasa en la salida", afirmó el tetracampeón del mundo.

En un circuito donde adelantar resulta extremadamente complicado, el neerlandés sabe que una buena arrancada podría cambiar completamente el panorama de la carrera.

Leclerc vuelve a quedarse cerca ante su público

La gran esperanza local era Charles Leclerc. El piloto de Ferrari hizo soñar a los aficionados monegascos al marcar provisionalmente el mejor tiempo en la Q3, pero finalmente tuvo que conformarse con la cuarta posición de la parrilla.

"No sé qué pasó con los frenos, el monoplaza era muy irregular", lamentó el piloto de Ferrari, frustrado por no poder luchar hasta el final por la pole en las calles donde siempre desea brillar.

Lewis Hamilton logró colocar el otro Ferrari en la tercera posición, completando así una segunda fila que promete emociones en la salida.

Russell sigue sin encontrar respuestas

Uno de los nombres propios negativos de la clasificación volvió a ser George Russell. El británico únicamente pudo ser sexto y reconoció públicamente que atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada.

"No sé qué pasa, no tengo explicación. Quizás es mi forma de conducir lo que causa problemas al monoplaza en la clasificación porque desde hace tres carreras estoy lejos, mientras que al principio iba mejor", admitió el piloto de Mercedes.

Mientras Antonelli acumula poles y victorias, Russell continúa sin encontrar el rendimiento necesario para pelear en los puestos de cabeza.

Fernando Alonso explota contra los monoplazas actuales

La jornada también dejó declaraciones contundentes de Fernando Alonso. El español terminó en la 21ª posición y fue eliminado en la Q1 junto a su compañero Lance Stroll, reflejando las enormes dificultades de Aston Martin.

"Esta es la peor generación de monoplazas que he conducido en Mónaco", aseguró el bicampeón mundial.

Alonso fue todavía más lejos en su crítica hacia la normativa actual.

"Los vehículos híbridos no deberían correr. Tan simple como eso", sentenció el asturiano, visiblemente frustrado tras una clasificación para el olvido.

Antonelli busca otra victoria para ampliar su ventaja

La pole conseguida por Antonelli tiene además un importante valor histórico. Es la primera de Mercedes en Mónaco desde la lograda por Lewis Hamilton en 2019 y la primera de un piloto italiano en el Principado desde Jarno Trulli en 2004.

Si consigue mantener la posición en la salida y evitar los problemas que ha sufrido en algunas arrancadas esta temporada, el líder del campeonato tendrá una oportunidad inmejorable para sumar una nueva victoria y dar otro golpe sobre la mesa en la lucha por el título mundial.

Con Verstappen a su lado, Hamilton justo detrás y Leclerc impulsado por el apoyo de su afición, el Gran Premio de Mónaco promete una batalla de alto voltaje en las estrechas calles del Principado.