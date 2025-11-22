sábado 22  de  noviembre 2025
TENIS

España se cita con Italia en la final de la Copa Davis

Como en cuartos de final ante la República Checa (2-1), la clasificación de España llegó con el partido de dobles, gracias a Marcel Granollers y Pedro Martínez

Pedro Martínez (centro) celebra con sus compañeros la clasificación de España a la final de la Copa Davis, el 22 de noviembre de 2025.&nbsp;

TIZIANA FABI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOLONIA.- Seis años después de su último título en la Copa Davis, España vuelve a la final después de eliminar por 2-1 a la Alemania de Alexander Zverev este sábado en Bolonia y se enfrentará el domingo a la anfitriona Italia, campeona de las dos últimas ediciones.

Como en cuartos de final ante la República Checa (2-1), la clasificación de España llegó con el partido de dobles, donde Marcel Granollers y Pedro Martínez derrotaron 6-2, 3-6 y 6-3 a Kevin Krawietz y Tim Puetz.

"Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Han tenido que luchar mucho para llegar hasta aquí", afirmó el capitán de los españoles, David Ferrer, en su entrevista post-partido.

Para llegar a esta fase final, España tuvo que superar dos rondas de clasificación esta temporada, contra Suiza y contra la Dinamarca de Holger Rune.

"Pero todavía no hemos ganado nada. Estamos en el camino", recordó.

Después de llevarse el segundo set y forzar una última manga decisiva para la suerte de la eliminatoria, Alemania falló al perder su servicio en blanco con 2-1 en el marcador.

Con 5-3 para los españoles en ese tercer set, Alemania tuvo una bola de "break" que le hubiera permitido reengancharse, pero Granollers alejó el peligro con un "ace" y el partido terminó dos puntos después, con un "smash" de Martínez.

Antes de ese partido de dobles, cada uno de los países había ganado uno de los individuales.

Pablo Carreño (89º) había dado el primer punto a España superando 6-4, 7-6 (8/6) a Jan-Lennard Struff (84º).

Zverev (3º del mundo), jugador mejor clasificado entre los presentes en esta fase final de la Davis en ausencia del español Carlos Alcaraz (1º) y del italiano Jannik Sinner (2º), puso el 1-1 provisional en la semifinal al ganar 7-6 (7/2) y 7-6 (7/5) a Jaume Munar (36º).

"No jugué a mi mejor nivel. Mi primer partido (la victoria del jueves en cuartos de final ante el argentino Francisco Cerúndolo) fue mejor que el de hoy. Pero en la Copa Davis no importa cómo ganas, siempre que des el punto a tu equipo", declaró Zverev tras su victoria.

Siguiendo el partido a distancia, por televisión desde su casa en España, Alcaraz felicitó a sus compatriotas en las redes sociales: "Vamooooooos! Qué grandes! Mañana a por la copa", escribió en Instagram.

Alemania, de nuevo en puertas

Después de la derrota de dobles, Alemania se quedó en puertas de la final de la Davis por segundo año consecutivo.

En 2024, la selección germana, tres veces ganadora del torneo (1988, 1989, 1993), se topó con Países Bajos, que en cuartos de final había ganado a España y había precipitado así la retirada definitiva de Rafael Nadal.

Esa anterior edición se disputó en Málaga (España), donde la Davis se instaló para la fase final durante unos años antes de la mudanza de este 2025 a Bolonia, ciudad en la que el torneo se decide en superficie dura bajo techo.

España aspira a un séptimo título ante Italia, a la que ganó seis veces en trece enfrentamientos previos en la Copa Davis.

Las seis Ensaladeras anteriores de los españoles se dieron desde 2000.

El equipo azzurro, mermado por la ausencia de Sinner, pero también por la de Lorenzo Musetti (8º), tiene como líder en esta fase final a Flavio Cobolli (22º) y como número 2 a Matteo Berrettini (56º).

Italia aspira a un cuarto título en la Davis. Además de los dos anteriores (2023 y 2024), fue campeón de este torneo en 1976.

FUENTE: AFP

