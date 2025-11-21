viernes 21  de  noviembre 2025
DEPORTES

Sin Sinner, Italia se acerca a una nueva final de la Copa Davis

Matteo Berrettini, representante de Italia, se impuso al belga Raphaël Collignon este viernes en Bolonia en el primer duelo de la semifinal entre ambos países

El italiano Matteo Berrettini celebra luego de ganar un partido de la Copa Davis, el 21 de noviembre de 2025.

El italiano Matteo Berrettini celebra luego de ganar un partido de la Copa Davis, el 21 de noviembre de 2025.

TIZIANA FABI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOLONIA.- Matteo Berrettini, 56º jugador mundial, acercó a Italia a una tercera final consecutiva en la Copa Davis al imponerse al belga Raphaël Collignon (86º) en el primer duelo de la semifinal entre ambos países disputado este viernes en Bolonia.

El número dos del equipo azzurro en esta fase final venció 6-3 y 6-4 para conseguir su octava victoria seguida en la Copa Davis, un torneo en el que Italia consiguió la emblemática Ensaladera en las dos últimas ediciones.

Lee además
El español Carlos Alcaraz celebra durante su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el 25 de agosto de 2025.
TENIS

Alcaraz se alista para liderar a España en una Copa Davis sin Sinner
El italiano Jannik Sinner celebra durante su partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025.
Tenis

Sinner cree imposible alcanzar el ranking número 1 este 2025

Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021 y exnúmero seis mundial, lleva invicto en la Copa Davis desde hace tres años, cuando perdió en un partido de dobles ante Canadá.

Si Flavio Cobolli (22º), líder de Italia esta semana en ausencia de Jannik Sinner (2º) y Lorenzo Musetti (8º), ganaba a Zizou Bergs (43º) en el segundo partido individual, la selección que dirige Filippo Volandri habrá asegurado el boleto a la final del domingo.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Davis Cup (@daviscup)

Bélgica necesita la sorpresa en ese partido para poder forzar el choque de dobles.

Berrettini estuvo muy sólido en el primer set, que se apuntó en poco más de media hora. En el inicio del segundo consiguió un "break" para alejarse por 2-0.

Collignon pudo reponerse a continuación para equilibrar esa segunda manga y se puso por delante.

Pero Berrettini pudo contener la reacción belga para firmar un nuevo quiebre de servicio y situarse 4-3, lo que le puso en la rampa de lanzamiento a la victoria, en un partido de una hora y media de duración.

Patrón de la Vuelta a España se muestra "optimista"

El director de la Vuelta ciclista a España, Javier Guillén, elegido el viernes presidente de la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas (AIOCC), dijo estar "optimista" porque el cambio de nombre del equipo Israel PT permita "calmar la situación", luego de las manifestaciones propalestinas que impactaron la Vuelta este año.

"Lo espero. Hemos sabido que el equipo cambiaba de nombre, de nacionalidad y de propiedad. Eso debería permitir calmar la situación. Creo que podemos ser optimistas", respondió Guillén a la AFP durante una conversación por videoconferencia con varios periodistas tras su elección.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

¡De vuelta a la cima! Sinner regresa al primer lugar del ránking y manda a Alcaraz al segundo

Carlos Alcaraz recupera el primer puesto del ránking, a la espera de la conclusión del Masters

Alcaraz avanza a semifinales del Masters tras triunfo de De Miñaur sobre Fritz

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Te puede interesar

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Vista parcial de una moderna subestación de FPL.
FACTURAS EN ALZA

Cómo impactará a usuarios en Florida un nuevo acuerdo tarifario de la FPL

Watson Island
DESACUERDO

Miami congela venta de su terreno más codiciado en Watson Island por discrepancias en valoración