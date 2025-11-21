Sin Sinner, Italia se acerca a una nueva final de la Copa Davis

El italiano Matteo Berrettini celebra luego de ganar un partido de la Copa Davis, el 21 de noviembre de 2025.

BOLONIA.- Matteo Berrettini , 56º jugador mundial, acercó a Italia a una tercera final consecutiva en la Copa Davis al imponerse al belga Raphaël Collignon (86º) en el primer duelo de la semifinal entre ambos países disputado este viernes en Bolonia.

El número dos del equipo azzurro en esta fase final venció 6-3 y 6-4 para conseguir su octava victoria seguida en la Copa Davis, un torneo en el que Italia consiguió la emblemática Ensaladera en las dos últimas ediciones.

TENIS Alcaraz se alista para liderar a España en una Copa Davis sin Sinner

Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021 y exnúmero seis mundial, lleva invicto en la Copa Davis desde hace tres años, cuando perdió en un partido de dobles ante Canadá.

Si Flavio Cobolli (22º), líder de Italia esta semana en ausencia de Jannik Sinner (2º) y Lorenzo Musetti (8º), ganaba a Zizou Bergs (43º) en el segundo partido individual, la selección que dirige Filippo Volandri habrá asegurado el boleto a la final del domingo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Davis Cup (@daviscup)

Bélgica necesita la sorpresa en ese partido para poder forzar el choque de dobles.

Berrettini estuvo muy sólido en el primer set, que se apuntó en poco más de media hora. En el inicio del segundo consiguió un "break" para alejarse por 2-0.

Collignon pudo reponerse a continuación para equilibrar esa segunda manga y se puso por delante.

Pero Berrettini pudo contener la reacción belga para firmar un nuevo quiebre de servicio y situarse 4-3, lo que le puso en la rampa de lanzamiento a la victoria, en un partido de una hora y media de duración.

Patrón de la Vuelta a España se muestra "optimista"

El director de la Vuelta ciclista a España, Javier Guillén, elegido el viernes presidente de la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas (AIOCC), dijo estar "optimista" porque el cambio de nombre del equipo Israel PT permita "calmar la situación", luego de las manifestaciones propalestinas que impactaron la Vuelta este año.

"Lo espero. Hemos sabido que el equipo cambiaba de nombre, de nacionalidad y de propiedad. Eso debería permitir calmar la situación. Creo que podemos ser optimistas", respondió Guillén a la AFP durante una conversación por videoconferencia con varios periodistas tras su elección.

FUENTE: AFP