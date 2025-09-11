jueves 11  de  septiembre 2025
TENIS

España, sin Alcaraz, y Argentina buscan meterse en la fase final de la Copa Davis

Carlos Alcaraz, reciente ganador del US Open, no podrá comandar al conjunto español, mientras que Argentina apuesta por su líder Francisco Cerúndolo

El argentino Francisco Cerúndolo devuelve una pelota en un partido en el Abierto de Miami, el 23 de marzo de 2025.

El argentino Francisco Cerúndolo devuelve una pelota en un partido en el Abierto de Miami, el 23 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- España, que no contará con Carlos Alcaraz, reciente vencedor del US Open y N.1 de la ATP, y Argentina, liderada por Francisco Cerúndolo, buscarán este fin de semana frente a Dinamarca y Países Bajos, respectivamente, uno de los siete boletos en juego para participar en la fase final de la Copa Davis.

Los siete ganadores de estas eliminatorias (que se disputarán viernes y sábado) pelearán por el título del 18 al 23 de noviembre en Bolonia junto a Italia, clasificada como equipo anfitrión, además de ser el vigente campeón del tradicional torneo de tenis por naciones.

Lee además
El español Carlos Alcaraz celebra luego de obtener una victoria en el Abierto de Estados Unidos, el 31 de agosto de 2025.
TENIS

La presencia del presidente Trump en la final del US Open "es un privilegio", señala Alcaraz
El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic (izq.) se abrazan en la red tras la victoria de Alcaraz en su partido de semifinales individuales masculino de tenis en el día trece del torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York, el 5 de septiembre de 2025.
Tenis

Carlos Alcaraz elimina a Djokovic y jugará la final del US Open 2025 ante Sinner

Tras conquistar su segundo US Open (y sexto Grand Slam de su carrera) el domingo en Nueya York, Alcaraz alegó "fatiga muscular y mental" para no participar en la eliminatoria contra Dinamarca, que se disputará en Marbella (Málaga, sur de España).

Tampoco estará el que debía ser el número 2 español, Alejandro Davidovich (N.20 del ránking), quien también alegó cansancio tras su participación en el US Open.

Así, el N.1 será Jaume Munar (N.37), que viene de alcanzar los octavos de final en el US Open (su mejor resultado en un Grand Slam), aunque la eliminatoria no se disputará en superficie dura como en Nueva York, sino en tierra, donde el mallorquín tiene como mejor resultado esta temporada los octavos de final en Roma.

"Punto a punto"

En busca de la séptima Ensaladera, el capitán David Ferrer completó el equipo con Pedro Martínez y los veteranos Roberto Carballés y Pablo Carreño para enfrentarse a una Dinamarca liderada por Holger Rune (N.11).

Inicialmente en la convocatoria del capitán Ferrer, Marcel Granollers, reciente campeón en dobles del US Open, es baja por una lesión en un tobillo.

Si España cuenta con el factor campo a favor, Argentina tendrá que derrotar a Países Bajos en Groningen, donde los neerlandeses han preparado una pista dura, rápida y en interior, condiciones que no son las más propicias para la armada albiceleste.

No obstante, los tres "singlistas" argentinos (Cerúndolo, Francisco Comesaña y Tomás Martín Etcheverry) tienen mejor ránking que el actual N.1 "oranje', Jesper de Jong (N.79).

Embed

Cerúndolo será el N.1 pese a que no está completando una gran temporada, sobre todo desde que quedó eliminado en primera ronda en Roland Garros, resultado que repitió en Wimbledon.

En las últimas semanas, tuvo que retirarse en octavos del Masters 1000 de Canadá cuando se enfrentaba a Alexander Zverev y cayó eliminado en segunda ronda en el US Open.

La eliminatoria "será cerrada, punto a punto", pronosticó Cerúndolo. "Ellos y nosotros tenemos equipos sólidos, pero tampoco ninguno tiene una figurita importante que descolle hoy en el circuito", agregó el bonaerense.

Fonseca contra Tsitsipas

El capitán Javier Frana puede contar al menos con una buena pareja de dobles, la formada por Horacio Zeballos, ganador del US Open formando pareja con Granollers, y Andrés Molteni.

Si España y Argentina buscan este fin de semana meterse en la fase final de la Copa Davis, otros equipos lucharán por seguir jugando el próximo año en la élite.

Lo tendrá complicado Brasil, que contará con su joven estrella Joao Fonseca para viajar a Atenas y desafiar a la Grecia de Stefanos Tsitsipas.

Colombia también tendrá en contra el factor cancha, al enfrentarse a Eslovaquia en Bratislava, mientras que Chile, Perú y Ecuador recibirán a Luxemburgo, Portugal y Bosnia, respectivamente.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alcaraz tiene trazada su próxima meta

El Deportivo: Alcaraz reina en Nueva York; Verstappen dice presente y Messi se despide con lágrimas

Carlos Alcaraz revela los tatuajes que se hará tras ganar su sexto Grand Slam en el US Open

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.
POLÉMICA

Aseguran que fue filtrado otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.
¿Crimen dirigido?

Trump culpa a retórica de "la izquierda radical" el asesinato de joven activista

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla con periodistas.
WASHINGTON

La vergonzosa postura de demócratas en el Congreso por el asesinato político de Kirk

Por Leonardo Morales
Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk